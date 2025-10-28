Allegri, due ricette per il Diavolo. "Milan, prendi esempio da Modric. E Leao può arrivare a fare 20 gol»

Avanti tutta. Perché tutto fa brodo. Quindi, Massimiliano Allegri tira dritto alla sfida di questa sera, ore 20.45, sul campo dell’Atalanta. Il resto è più o meno sfumatura: toccata e via, al dunque. E dunque, nel calderone, finiscono il pareggio col Pisa, gli errori arbitrali, i nodi al pettine della rosa ristretta: diciannove giocatori di movimento, dei quali quattro ancora out. Avanti. C’è spazio anche per l’esonero di Tudor alla Juventus ("mi dispiace: ottimo allenatore, bravo ragazzo") e per la frecciata di Conte sull’intervento di Marotta “in vece” di Chivu ("a volte parla l’allenatore, altre la società: è sempre stato così"). Concetto chiave, comunque, quel "io guardo in casa mia".

Qui, bastone e carota. Senza alzare la voce, ma di fatto parlando chiarissimo. Per esempio a Leao: "Può arrivare a 15-20 reti? Sì. Si sta convincendo anche delle sue caratteristiche da attaccante che deve vivere per il gol. Ha avuto occasioni importanti, le ha sfruttate poco. Deve essere più cinico, deve migliorare molto". Nocciolo tra i noccioli della questione, senza dimenticare Gimenez ancora a secco: "Uno o è bravo o non lo è. Lui lo è. Ha sempre segnato, tornerà a farlo". Qui, di fatto, l’unico ballottaggio: tra il messicano e Nkunku. Staffetta Tomori-De Winter con ripristino delle gerarchie, poi. Il resto, copia e incolla dell’undici col Pisa. Giocoforza: Estupiñan (distorsione alla caviglia) rientrerà contro la Roma, Pulisic (lesione di basso grado al bicipite femorale) “forse” con il Parma, mentre Furlani ha parlato con la nazionale statunitense affinché non sia convocato per le amichevoli della prossima sosta e possa recuperare al meglio. E ancora: Rabiot (lesione al muscolo soleo del polpaccio) atteso dopo la sosta, Jashari (frattura composta del perone) tornerà invece ad allenarsi da domani. Recuperato dall’affaticamento Loftus-Cheek. Tira da una parte, tira dall’altra, la coperta resta corta: "Il numero di giocatori è stato scelto insieme alla società e va bene per quest’anno. Certo, ad aver avuto la sfera di cristallo in tema infortuni, ne avremmo presi tre in più".

L’uomo in più resta Modric: "Più sta in campo e meglio è. Per tutti, anche per gli spettatori". A proposito di spettatori, così l’ad della Lega Luigi De Siervo: "Milan-Como in Australia nasce da un’idea dei rossoneri. Cercheremo di andare - le sue parole a “Cronache di spogliatoio“ - solo perché lì esiste una comunità che non ha meno dignità della Curva Sud. L’offerta è arrivata anche all’Inter che ha preferito declinarla". Farà discutere. Come le polemiche sui fischietti che Allegri lascia ad altri: "Arbitrare è difficile in questo calcio dalla velocità pazzesca e con tanti contrasti. Il Var ha migliorato tantissime cose, quando diventa soggettivo crea discussioni. A chiamata come in Serie C? Si va verso quella direzione. Ma ci vuole più serenità. Quando gli errori sono a favore si chiude un occhio, quando sono contro si apre anche il terzo...". Terzo come terzo posto, a -1 da Napoli e Roma. Velocità di crociera rispettata, per il momento. Anche se il popolo rossonero non può evitare di fare gli occhi dolci allo scudetto. Allegri tira dritto e batte sul tasto del ritorno in Champions. Un passo alla volta. Quindi, prima di tutto, lo "scontro diretto" di questa sera. Lavorare, vincere. E poi si vedrà. Intanto, ieri a Milano, incidente per il fratello di Paolo Maldini, Alessandro. Il 55enne ha perso il controllo dell’auto in seguito a un malore, urtando quattro macchine parcheggiate. È stato portato in codice giallo all’ospedale San Carlo. Paolo lo ha raggiunto.