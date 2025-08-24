Allegri, falsa partenza. Ribaltone a casa Milan . Cremonese, che impresa

milan

1

cremonese

2

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori (20’ st Chukwueze), Gabbia, Pavlovic, Estupiñan (1’ st Jimenez); Loftus-Cheek, Modric (29’ st Jashari), Fofana; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic. All. Allegri.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (38’ st Ceccherini); Zerbin, Collocolo, Grassi (11’ st Bondo), Vandeputte (11’ st Payero), Pezzella; Bonazzoli (38’ st De Luca), Okereke (20’ st Sanabria). All. Nicola.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Marcatori: 28’ pt Baschirotto, 46’ pt Pavlovic, 16’ st Bonazzoli.

Note: ammoniti Grassi, Terracciano, Payero, Jimenez, Bondo.

Il nuovo, vecchio Milan si pianta sui pedali al debutto. Frittata che fa rumore e manda in orbita la Cremonese che, dai lontani tempi del 1929 e della creazione del girone unico in Serie A, non aveva mai vinto alla prima. Figurarsi alla Scala del calcio che, ora, vede (ri)allontanrsi la propria nobiltà.

Pronti-via e il triangolo Loftus-Cheek-Fofana-Gimenez sporcato da Baschirotto finisce sul palo. Segnale della volontà d’assalto rossonera, di fronte ai 75.011 di San Siro e al rinnovato silenzio di protesta della Sud. Il 4-3-3 diventa 3-5-2 in non possesso, come da copione. Presenza praticamente fissa nella tre quarti grigiorossa, ma bollicine ridotte al minimo. Fino a quando Modric non sforna un assist da par suo a Gimenez che insacca, ma in fuorigioco. Dall’altra parte, un omaggio di Pavlovic arma la combinazione Collocolo-Bonazzoli spenta da Maignan. Avvisaglia inascoltata. Sul cross di Zerbin, Loftus-Cheek lascia sfilare via Baschirotto che si piazza tra Gabbia e Pavlovic: zuccata e 1-0 Cremonese. Il pari, provvidenziale, poco prima del té e dopo il contatto tra Saelemaekers e Zerbin (che resta a terra): Estupiñan si scrolla di dosso i primi brontolii del Meazza, Pavlovic piomba sul cross e si prende l’1-1.

Si riprende dopo la probabile strigliata di Allegri: Modric, Pulisic e Fofana trovano Audero, ma almeno fioccano conclusioni. Anche dall’altra parte, però: Baschirotto soffoca per l’ennesima volta Gimenez, Pezzella manda in cielo Bonazzoli per una rovesciata che colpisce allo stomaco San Siro. Tempo di alzare il baricentro con tre punte pure. Non basta.

E ora si guarda con occhi diversi al mercato. Agli sgoccioli la telenovela Boniface. Dopo le visite, l’idoneità e i test ortopedici approfonditi, attesa la decisione: "Quando? Non ci mettiamo pressione addosso, al massimo la mettiamo agli altri. Sapevamo delle problematiche del passato – le parole di Tare – e stiamo facendo tutte le valutazioni del caso". Accordo con il Bayer Leverkusen in sospeso, sempre monitorato Harder (Sporting) e tornano in auge Arokodare (Genk), Embolo (Monaco) e, sullo sfondo, sempre Vlahovic. Intanto, in attesa di Leao, questo Diavolo non morde. E crolla tra i fischi.