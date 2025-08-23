Allegri, la sera per prendersi subito il Milan

"Buongiorno! Buongiorno!" E un sorriso larghissimo. Massimiliano Allegri quasi in stile Roberto Benigni. Guido Orefice salutava così la sua ’principessa’ in ‘La vita è bella’. Per il ’Conte Max’ la vita è bella in panchina. Freme, scalpita in vista di Milan-Cremonese di questa sera alle 20.45. L’ultima volta erano volati giacca, cravatta e stracci con Giuntoli, a chiudere il suo secondo ciclo con la Juventus: "Abbiamo vinto la Coppa Italia, un bell’addio". Si torna alla guardia alta. Non senza ironia: "Speriamo di non fare danni". Si torna a martellare sugli amati tasti, battuti dal primo giorno: equilibrio, velocità di crociera, tornare in Champions imperativo categorico. Niente paragoni col Napoli di Conte dell’anno scorso, senza coppe e poi scudettato: "Non è che se arriva Allegri si vince... Si lavora tutti insieme". Niente numeri nel parlare di difesa a tre o a quattro, contano altre cifre: "La differenza reti".

Soddisfazione per il mercato ("mancano alcuni giorni") e no comment su Victor Boniface. Il 24enne in prestito dal Bayer Leverkusen è sbarcato a Milano due ore dopo la fine della conferenza di Allegri. Mercato non chiuso. In attacco Conrad Harder dello Sporting è ancora nel mirino (anche del Rennes). Con Samuel Chukwueze seguito dal Fulham, occhio al 19enne del Vasco de Gama Rayan. In più, in difesa, ballottaggio Demiral-Okoli per chiudere il reparto. E a centrocampo l’Atalanta è su Yunus Musah.

Allegri, in mente, ha comunque e soprattutto il debutto, il ritorno a San Siro: 75mila spettatori previsti per il primo soldout stagionale. Nonostante il gelo proveniente dalla Sud in contestazione, dai divieti risalenti all’inchiesta ’Doppia Curva’ alla recente black-list: "La nostra volontà è tornare a tifare con striscioni, bandiere, coreografie, alle stesse condizioni delle altre tifoserie che vengono a San Siro. Con la Cremonese la situazione sarà la stessa di Milan-Bari, con gli stessi divieti", la nota.

Assenza annunciata anche per Rafael Leao, causa elongazione del polpaccio che lo mette in forse anche per Lecce. Luka Modric potrebbe partire ancora in panchina, per un centrocampo più muscolare con Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana: "Non sta a me descrivere la qualità di Modric. Tocca la palla più d’esterno che d’interno... Fisicamente – le parole di Allegri – non può essere quello di dieci anni fa, lui ha dato grande disponibilità: lo gestiremo. E da Loftus-Cheek e Fofana, a fine anno, mi aspetto una quindicina di gol in due". Prima chance questa sera. Prima tappa per il nuovo Diavolo. Urge archiviare alla svelta quello dell’anno scorso.