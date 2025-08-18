Allegri ma non troppo. Milan in ansia per Leao

MILAN 2 BARI 0

Primo tempo: 1-0

MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6,5, Gabbia 6, Pavlovic 6; Saelemaekers 6,5 (36’ st Okafor ng), Loftus-Cheek 7 (21’ st Jashari 6), Ricci 6,5 (21’ st Modric 6), Fofana 7, Estupiñan 6; Leao 7,5 (18’ pt Gimenez 6), Pulisic 7,5 (21’ st Musah 6). All. Landucci (Allegri squalificato) 7.

BARI (4-3-3): Cerofolini 6; Dickmann 5, Vicari 5,5, Nikolaou 5, Dorval 6 (36’ st Tripaldelli ng); Pagano 5,5 (23’ st Partipilo 5,5), Braunoder 5, Bellomo 5 (7’ st Verreth 6); Pereiro 5 (7’ st Rao 5,5), Moncini 5,5, Sibilli 5,5. All. Caserta 5,5.

Arbitro: Arena di Torre del Greco 6.

Reti: 14’ pt Leao, 3’ st Pulisic.

Asciutto, perentorio, (con)vincente. Nel segno di Leao e Pulisic. Il nuovo Milan non stecca e non rischia. Segnali di equilibrio e incisività, contro un Bari tornato a San Siro a 5.271 giorni dall’ultima volta: erano i tempi di Bortolo Mutti, erano e sono i tempi di Allegri. Prima-bis in tribuna, causa squalifica rimediata in bianconero nella finale vinta con l’Atalanta, nella notte del volo di giacca, cravatta e stracci con Giuntoli.

Aria pesante, là, allora. Aria pesante qui, ancora, dalle parti della Sud: silenzio assordante. San Siro, comunque, risponde presente. Eccome: 71.061 spettatori in pieno agosto. Nel pre-gara, sfilano i sette nuovi: Terracciano, Athekame, De Winter, Estupiñan, Ricci, Jashari, Modric (decibel alti per l’ex Real). In attesa dell’ottavo, con le antenne in direzione Manchester e alla non convocazione di Hojlund.

Così Tare: "Lui è una buona opzione, lo stiamo valutando, ma il mercato è imprevedibile. Vlahovic? Anche lui è un’opzione, una punta deve arrivare".

Intanto ci pensa alla svelta il nuovo Leao centravanti: cross di Tomori, zuccata perentoria, 1-0. Altrettanto alla svelta, però, al portoghese tocca uscire: indurimento del polpaccio, verrà valutato nei prossimi giorni. Allegri aveva chiesto una gara di responsabilità. Tant’è. Possesso orizzontale, aggressività. Pochi tocchi, pochissimi ghirigori. E fiammate, soventi, targate soprattutto Loftus-Cheek, Fofana e Pulisic a sfiorare il bis (traversa dello statunitense). Il Bari, di fatto, la vede poco e si vede solo con le sassate di Moncini e Sibilli: Maignan prima vigila, poi mette le mani. Si riparte e la combinazione prolungata Gimenez-Pulisic porta subito al bis del numero 11. Il resto è gestione, più qualche guizzo, con applausi soprattutto per Modric. 23-6 il conteggio dei tiri (5-1 in porta). Possesso palla del 64%. Qualche spreco: mira da registrare. Ma, nella sostanza, segnali: di rinascita.