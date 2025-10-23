Allegri: “Milan-Como in Australia? Meglio giocare in Italia”

Milano, 23 ottobre 2025 – Il Milan è pronto a ritornare in campo: domani, alle 20:45, i rossoneri affronteranno il Pisa per l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Si riparte dopo il successo di domenica scorsa contro la Fiorentina: Allegri e i suoi sono saliti in vetta da soli e vogliono tenere a distanza di sicurezza Inter, Napoli e Roma, perciò è necessaria una vittoria nella gara contro il Pisa che, dal canto suo, cerca un risultato positivo per caricarsi e uscire dalla zona retrocessione. In conferenza stampa, l'ex allenatore della Juventus ha parlato della partita, evidenziando come il Pisa abbia sempre lottato in tutte le gare disputate finora e la sfida di domani non va assolutamente sottovalutata. Inoltre, il tecnico ha parlato anche dei giocatori in dubbio, tra i quali Nkunku e Loftus-Cheek: se il francese tornerà disponibile e partirà dalla panchina, per l'ex Chelsea c'è ancora qualche valutazione da fare, con le prossime ore che saranno fondamentali per capire se sarà della partita o no. Sempre durante la conferenza stampa, il tecnico si è soffermato anche sulla gara contro il Como, che si giocherà in Australia. Questa partita è stata oggetto di tante polemiche, da Rabiot e Maignan, che hanno definito “folle” il fatto di disputare una partita del campionato italiano a Perth, fino all'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo, che ha criticato lo sfogo del centrocampista francese, difendendo la decisione di giocare in Australia. Alla domanda sulla gara contro i lagunari, Max Allegri ha risposto perentoriamente: “L'importante è che venga presa una decisione il prima possibile, poi noi ci adegueremo. Se dovremo andare a Perth andremo a Perth, ma se rimanessimo a giocare in Italia sarebbe meglio”.

La gara tra Milan e Como si giocherà nel weekend del 7-8 febbraio, tra poco meno di quattro mesi. Manca ancora tanto tempo a questa partita, ma le polemiche non accennano a placarsi. Nel frattempo, la Liga ha deciso di annullare la partita tra Villarreal e Barcellona, che si sarebbe dovuta giocare a Miami. Anche attorno a questa gara si sono scatenate tantissime polemiche, accompagnate pure da manifestazioni di protesta. Per questo, la Liga è tornata sui suoi passi e con un comunicato ha annullato la trasferta americana, e chissà che non possa capitare lo stesso per Milan – Como.