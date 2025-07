Milan, via all'Allegri-bis: il tecnico a Milanello per i primi test

Milano, 4 luglio 2025 – Prime tappe del nuovo corso di Massimiliano Allegri al Milan. Oggi, a Milanello, l'allenatore tornato in rossonero dopo l'esperienza tra 2010 e 2014, si è presentato al centro sportivo di Carnago per seguire i primi test di un gruppo di giocatori. Un secondo gruppo li eseguirà domani, domenica sera, invece, la convocazione per la rosa che inizierà ad allenarsi da lunedì 7 luglio.

Il primo a presentarsi, questa mattina, è stato Matteo Gabbia. Con lui il portiere Nava, i difensori Emerson Royal, Terracciano e Bartesaghi, i centrocampisti Bondo, Pobega e Loftus-Cheek, gli attaccanti Colombo, Chukwueze e Okafor, oltre ai giovani Comotto e Vos e al jolly Jimenez. Presente anche il nuovo acquisto Samuele Ricci che ieri ha firmato un contratto fino a giugno 2029 con opzione per un altro anno. Il 23enne, oggi, incontrerà i tifosi alle 17.30 nello store rossonero di via Dante a Milano.

Arriveranno lunedì 7 luglio, invece, i giocatori che sono stati impegnati con le varie nazionali, come Leao, Maignan, Pavlovic e Saelemaekers. Più giorni di riposo anche per giocatori in uscita come Theo Hernandez (si attende solo l'ufficialità del passaggio all'Al-Hilal, dopo il Mondiale per club), Bennacer e Adli (convocato per il raduno di Milan Futuro, il 14 luglio). Si aggregheranno successivamente anche Giemenz, impegnato con il Messico, e Modric, ancora con il Real Madrid. Dopo le prime settimane di allenamenti, spesso doppi, la prima amichevole è in programma il 23 luglio a Singapore contro l'Arsenal. Il 26 invece, a Honk Hong, sfida con il Liverpool. Il 31 tappa a Perth, in Australia, contro la formazione locale, nello stadio che potrebbe ospitare il primo match all'estero di Serie A, Milan-Como, previsto nel weekend dell'8 febbraio 2026 in concomitanza con l'inagurazione a San Siro delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Ad agosto, il 9 e il 10, doppio impegno: prima a Dublino contro il Leeds, poi a Londra contro il Chelsea. Prima gara ufficiale in Coppa Italia, a San Siro, contro il Bari il 17 agosto. Prima uscita in campionato il 23, sempre a San Siro, contro la Cremonese. Nel mezzo il classico Trofeo Berlusconi contro il Monza che quest'anno si disputerà nello stadio dei brianzoli.