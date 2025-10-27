Atalanta-Milan, Allegri: “Leao può arrivare a 20 gol, la rosa va bene così”

Milano, 27 ottobre 2025 - “Il calendario fino alla prossima sosta ci mette di fronte a partite difficili, ma anche col Pisa ci siamo complicati la vita. Ora conta l'Atalanta. Recuperiamo Loftus-Cheek, Estupinan con la Roma, col Parma forse Pulisic. Poi, dopo la sosta, ci sarà quasi tutta la rosa a disposizione. Ora abbiamo un numero ristretto di calciatori, ma sufficienti per affrontare queste partite”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan, in programma domani alle 20.45. In avanti è ballottaggio tra Nkunku e Gimenez: “Nkunku sta crescendo di condizione. Dopo la nazionale è stato un po' fermo per un problema al dito. Ci aspettiamo molto da lui, ha una tecnica straordinaria. Gimenez non ha ancora segnato in campionato, ma in un attimo può cambiare tutto. Sta facendo bene per disponibilità e lavoro di squadra. Non è che con la Fiorentina fa bene e deve giocare, poi col Pisa no e allora non deve giocare. Uno è bravo o no. Lui è bravo, i gol li ha sempre fatti e li farà anche qui al Milan”. A proposito di gol: Leao può farne 15-20? “Può. Sta crescendo di condizione, si sta convincendo anche delle sue caratteristiche da attaccante che deve vivere per il gol. Ha avuto occasioni importanti e le ha sfruttate poco. Deve essere più cinico in area, deve migliorare molto. Ma ha recuperato la condizione, può ancora migliorare e crescere come tutta la squadra”. Sull'Atalanta: “Giocare a Bergamo è sempre difficile, sarà uno scontro diretto perché anche loro sono tra le candidate ai primi quattro posti. Hanno grandi qualità fisiche e tecniche. Il campionato in questo momento è aperto. Poi devi avere la forza di dare continuità ai risultati. Col Pisa sembravano due punti persi, visti gli altri risultati diventa un punto guadagnato”. Dopo il fine settimana e gli errori arbitrali, inevitabile affrontare la questione: “Arbitrare è difficile in questo calcio dalla velocità pazzesca e con tanti contrasti. Il Var ha migliorato tantissime cose, quando diventa soggettivo crea discussioni. Il Var a chiamata come in Serie C? Potrebbe essere una soluzione, si va verso quella direzione, sarebbe importante avere un jolly. Ma gli arbitri vanno lasciati arbitrare, sbagliano come sbagliano tutti. Ci vuole più serenità nell'accettare le cose. Quando sono a favore si chiude un occhio, quando sono contro si apre anche il terzo... Anche loro devono fare esperienza”. Col Pisa c'è stato un placcaggio di Moreo su Gabbia in occasione del 2-1: “L'ho detto alla squadra, dobbiamo guardare quello che facciamo noi, le decisioni arbitrali possiamo solo accettarle. Negli ultimi cinque minuti, che sono tantissimi soprattutto alla fine, bisognava avere la lucidità di costruire tre azioni, e se ne possono fare anche quindici, per arrivare al gol. Invece abbiamo fatto male, eravamo in nove nella loro area e abbiamo lasciato due volte Nzola solo nella nostra metà campo. Gli fosse arrivata la palla avremmo perso. La serenità del forte si vede lì, con consapevolezza e non presunzione: in cinque minuti devi sapere che puoi vincere. Il resto sono polemiche che non dobbiamo e non vogliamo fare. Anche io ogni tanto mi arrabbio con gli arbitri, dovrei farlo meno per aiutarli”. Ancora sui singoli: “Modric? È talmente bravo nel gestirsi che in questo nuovo ruolo sembra correre di più. E corre talmente bene... Più sta in campo e meglio è: per tutti, anche per gli spettatori. Jashari da mercoledì si può pian piano riaggregare, avrà bisogno di tempo. Durante la sosta cercheremo di organizzare un'amichevole: sono praticamente tre mesi e mezzo che non gioca, va riadattato, ci vorrà tempo per inserirlo e fargli trovare la condizione”. Si parla anche dell'esonero di Tudor alla Juventus: “Mi dispiace, ottimo allenatore e bravo ragazzo”. Si parla anche della frase di Conte, contrario alla scelta dell'Inter di far parlare la società dopo una decisione arbitrale non accettata: “Ci sono momenti nei quali parla l'allenatore, altri nei quali parla il club. È sempre stato così. Ma io guardo in casa mia”. Torna anche la questione rosa ristretta, con solo diciannove giocatori di movimento: “La rosa è forte, capitano gli imprevisti. Tornati dalla Nazionale se ne sono fermati quattro più Jashari. Li stiamo recuperando. Quelli che stanno giocando stanno facendo bene, abbiamo fatto buone partite a livello tecnico e stiamo bene fisicamente. Non pensiamo a chi manca, siamo bravi: è solo questione di recuperare energie. La rosa è forte. Quando saremo al completo non potremo che migliorare. Il numero di giocatori è stato deciso insieme alla società: è un numero che va bene per questa stagione. Poi, se avessimo avuto la sfera di cristallo sugli infortuni, magari ne avremmo presi tre in più... Ma c'è anche del buono: abbiamo visto che Bartesaghi ha futuro, che De Winter e Ricci sono giocatori da Milan. ”. Ancora su Ricci: “Sta giocando mezz'ala e non è il suo ruolo nello specifico. In questo momento sta facendo bene, sono molto contento. Deve migliorare sulla velocità di passaggio, ci riuscirà nel corso degli anni e potrà giocare davanti alla difesa. Fofana? Sta crescendo anche sotto l'aspetto difensivo, tatticamente sta molto migliorando. Ha potenzialità straordinarie, deve essere anche lui più esigente nei confronti di se stesso”.