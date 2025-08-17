Coppa Italia: Leao e Pulisic stendono il Bari, Milan al secondo turno

Milano, 17 agosto 2025 – Buona la prima ufficiale per il Milan di Massimiliano Allegri – oggi squalificato e sostituito dal vice Landucci – che con un gol per tempo batte 2-0 il Bari e accede al secondo turno di Coppa Italia dove affronteranno un'altra squadra pugliese: il Lecce. Vincono e, al netto delle evidenti differenze di qualità con i pugliesi (comunque sempre molto grintosi), convincono i rossoneri che hanno sbloccato la situazione al quarto d’ora con il colpo di testa vincente di Rafa Leao che però – unica nota stonata della serata – pochi istanti più tardi è stato costretto a lasciare il posto a Gimenez per un problema al polpaccio. Trovato il gol, gli uomini di Landucci hanno sciolto le briglie e creato diverse occasioni molto pericolose, colpendo anche una traversa con Pulisic prima della mezz’ora. Annullato per fuorigioco il raddoppio di Gimenez al 42’, i rossoneri non hanno mollato la presa e il 2-0 lo hanno mandato a bersaglio a inizio ripresa con Pulisic per poi limitarsi a gestire un Bari comunque indomito in una parte finale di gara segnato dagli esordi di Jashari e di un Modric acclamatissimo da San Siro e apparso subito in grandissimo spolvero.

Le scelte di Allegri e Caserta

I rossoneri optano per un 3-5-2 già visto in questo precampionato: Tomori, Gabbia e Pavlovic sono i tre corazzieri della difesa scelti per proteggere Mike Maignan. Le corsie laterali sono invece di competenza di Estupinan, che vince il ballottaggio con Bartesaghi, e Saelemaekers, preferito a Jimenez. A centrocampo c’è Loftus-Cheek al fianco del neoarrivato Ricci e di Fofana, con Jashari e Modric, presentati al pubblico di San Siro prima della gara assieme agli altri nuovi acquisti, che partono dalla panchina. Davanti, infine, Leao vince il testa a testa con Gimemez per un posto in attacco al fianco di Pulisic. Caserta schiera invece il Bari con un 4-3-3 classico: Dickmann, Vicari, Nikolaou e Dorval formano la linea a quattro di difesa davanti al portiere Cerofolini. Braunoder e Pagano sono invece le due mezzali ai lati di Bellomo, mentre Pereiro, Moncini e Sibili formano il tridente d’attacco.

Leao la sblocca ma poi si infortuna al polpaccio

La conclusione di Moncini, che arriva dopo soli 45” al culmine di una bella percussione e finisce sul fondo controllata da Maignan, è un fuoco di paglia e illude un po’ un Bari che, dopo essere partito in maniera coraggiosa, subisce la pronta reazione del Milan che al 5’ crea la sua prima occasione da rete con Fofana che dal cuore dell’area ci prova con un potente diagonale mancino su cui Cerofolini si fa trovare pronto. I rossoneri prendono via via campo e vigore e all’11’ vanno di nuovo vicini a vantaggio che si concretizza tre minuti più tardi, quando Leao stacca di testa alla perfezione sul traversone di Tomori e trafigge in controtempo Cerofolini. Il portoghese ha però appena il tempo di esultare prima di dover alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio accusato probabilmente nella ricaduta sul colpo di testa e di dover lasciare il posto a Santiago Gimenez.

Con l’ingresso del messicano, lo schieramento rossonero sembra mutare in fase offensiva in 4-2-3-1, ma al netto dei moduli la sostanza è chiara: il gol dà senza dubbio fiducia a un Milan in cui l’impronta allegriana si comincia a intravedere soprattutto nella compattezza difensiva e nella pressione sui portatori di palla avversari nei rari momenti di non possesso. La fase offensiva necessità invece ancora di rodaggio, ciò nonostante, i rossoneri riescono comunque a creare un’importante mole di palle gol tra cui spiccano una traversa colpita da Pulisic al 26’ e un paio di altre iniziative velenose di un Fofana molto pimpante. Per rivedere il Bari – comunque sempre molto ordinato nel posizionamento in campo – bisogna invece attendere il 35’ quando Sibilli scalda i guanti a Maignan con un tiro dalla distanza. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per il gol di Gimenez, che devia il pallone nel sacco su cross rasoterra di Estupinan ma lo fa in evidente posizione di fuorigioco e così il Bari può rientrare negli spogliatoi con una sola rete da recuperare.

Pulisic la chiude a inizio ripresa

I rossoneri tornano in campo con la chiara intenzione di archiviare la pratica e dopo meno di 2’ di ripresa trovano il raddoppio: tutto nasce da un recupero palla in mezzo al campo, che innesca un’azione finalizzata con una triangolazione vincente tra Gimenez e Pulisic che davanti a Cerofolini non manca l’appuntamento con il gol siglato di piatto destro. Incassato anche il 2-0, Caserta si gioca le carte Verreth e Rao per scuotere un Bari che tra il 61’ e il 65’ si rende pericoloso in un paio di occasioni che colgono un po’ impreparata la retroguardia rossonera.

La risposta milanista è una vera e propria rivoluzione in mediana con gli esordi di Jashari e Modric che assieme a Musah sostituiscono Ricci, Loftus-Cheek e Pulisic. Il croato è accolto da un vero e proprio boato di San Siro e impiega appena 11’ per mettersi in mostra con un tiro dal cuore dell’area, creato anche grazie a una finta di pura classe. Il gol dell’asso croato non arriva neppure al 89’ quando, dopo un bello scambio con un compagno, Modric si incunea in area e, anziché tirare, tenta un cross dal fondo che non attraversa lo specchio della porta senza trovare deviazioni dei compagni. Al Milan, che chiude in avanti una gara in cui i ritmi fisiologicamente sono calati, può bastare comunque così per conquistare la vittoria alla prima ufficiale e il conseguente passaggio del turno.

Il tabellino

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dall’81’ Okafor), Fofana, Ricci (dal 66’ Modric), Loftus-Cheek (dal 66’ Jashari), Estupinan; Pulisic (dal 66’ Musah), Leao (dal 17’ Gimenez). All. Allegri

Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (dall’81’ Tripaldelli); Braunoder, Bellomo (dal 48’ Verreth), Pagano (dal 68’ Partipilo); Pereiro (dal 48’ Rao), Moncini, Sibili. All. Caserta

Marcatori: Leao (14’), Pulisic (47’).

Note – Ammonizioni: Estupinan (Milan).