Bartesaghi fatica. Modric, due lampi. Leao che errore
MAIGNAN 7. Un’uscita alta e tanta costruzione (curata) nel primo tempo. Poi, a tu per tu con Gatti, lo ipnotizza....
MAIGNAN 7. Un’uscita alta e tanta costruzione (curata) nel primo tempo. Poi, a tu per tu con Gatti, lo ipnotizza.
TOMORI 6. A tratti litiga col pallone e Yildiz preoccupa, ma regge.
GABBIA 7. Per via aerea non si passa. Tempismo puro in anticipo. David gira al largo.
PAVLOVIC 6,5. I suoi inserimenti stanno diventando un’opzione in più, vedasi il cross per Gimenez nel primo tempo.
SAELEMAEKERS 5,5. Con Cambiaso tocca stare più abbottonati del solito. Appena si accende, viene spento con le cattive.
FOFANA 6. Recuperi ed errori. Galleggia bene tra le linee senza palla e raddoppia su Yildiz. Si becca un “giallo“ ingiusto.
MODRIC 7. Si abbassa parecchio per evitare la pressione. Tesse, senza le solite bollicine, all’inizio. Poi inventa per Gimenez messo giù da Kelly. Poi mette Leao quasi in porta.
RABIOT 6. Pallone incollato ai piedi, corsa, tenuta fisica. In più, una legnata alta di poco.
BARTESAGHI 5,5. Parte con un’incoraggiante fiammata. Poi, con Conceiçao (che lo fa ammonire) non può che faticare sul passo.
GIMENEZ 6,5. Le occasioni, fino a che è in campo, sono tutte farina del suo sacco. Al dunque s’inceppa, ma conquista anche il rigore.
PULISIC 5. Svaria molto, ma s’impappina a tu per tu con Rugani e, soprattutto, dal dischetto. Esce dopo l’assist a Leao.
All. ALLEGRI 6,5. La difesa rischia poco. L’attacco spreca (ma non è colpa sua).
Loftus-Cheek 6. Subito nella parte. Leao 4,5. II pallonetto da una cinquantina di metri è un segnale illusorio: sbaglia da metri zero. Nkunku 5,5. Si vede poco.
VOTO SQUADRA 6
lm
Continua a leggere tutte le notizie di sport su