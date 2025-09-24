Bartesaghi solido. Ispirazione Rabiot. Maignan, test ok
MAIGNAN sv. Un rientro utile solo per testare il fisico. TOMORI 6. Una sbavatura a metà primo tempo e un’altra che...
MAIGNAN sv. Un rientro utile solo per testare il fisico.
TOMORI 6. Una sbavatura a metà primo tempo e un’altra che costa il giallo a Ricci. Meglio alla distanza.
DE WINTER 6,5. Due buone chiusure su palloni alti. Molto sereno come centrale.
PAVLOVIC 6,5. Non corre rischi, aiuta in fase di costruzione e sfiora una grande rete su punizione.
SAELEMAEKERS 6,5. Dai suoi piedi nascono sempre pericoli.
LOFTUS-CHEEK 7. Parte come al solito un po’ confusionario, e mancando un’occasione propizia, ma cresce alla distanza creandosi due occasioni molto limpide.
RICCI 6,5. Rispetto a Modric è più orizzontale, ma corre e collega bene i reparti. Esce a fine primo tempo.
RABIOT 7. Ha due occasioni importanti nel primo tempo, la seconda colossale, però si salva firmando la grande giocata in verticale che propizia il vantaggio.
BARTESAGHI 7. Ordinato, di personalità, non perde mai la posizione e disegna il cross che sblocca Gimenez.
NKUNKU 7. Si divora un’occasione incredibile centrando il palo a porta vuota, poi con astuzia procura il rosso di Siebert e segna un grande gol in mezza rovesciata volante.
GIMENEZ 6. Segna a porta vuota dopo essersi divorato almeno tre occasioni a pochi passi dalla porta. Prematuro parlare di giocatore “sbloccato”.
All. ALLEGRI 7. La squadra gioca bene, crea tanto, la chiude ad inizio ripresa e non concede nulla. Miglior preludio possibile al Napoli.
Athekame 6. Tiene la posizione. Fofana 6.5. Momento di ottima forma, firma l’assist a Pulisic. Pulisic 7. Entra in campo e sigla la sua quinta rete stagionale.
Balentien, Odogu sv.
VOTO SQUADRA 7
a.l.m.
