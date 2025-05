Milan-Bologna: Conceiçao punta su Felix e Jimenez, Italiano si affida ancora a Dallinga

Milano, 9 maggio 2025 – Ad aprire le danze della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A di calcio sarà la sfida in programma oggi alle 20.45 allo Stadio Meazza di San Siro tra Milan e Bologna. Un antipasto del match che mercoledì a Roma vedrà sempre e rossoneri e rossoblù fronteggiarsi ma con la Coppa Italia in palio. Anche in vista della sfida dell’Olimpico, quindi, stasera i tecnici Sergio Conceicao e Vincenzo Italiano cercheranno con tutta probabilità di centellinare minuziosamente le forze dei loro uomini migliori. Le situazioni di classifica di Milan e Bologna sono però ben diverse: i padroni di casa, infatti, pur galvanizzati dai successi di fila ottenuti contro Venezia e Genoa (ai quali va aggiunto il 3-0 rifilato all’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia), sono ancora noni e lontani sei lunghezze dal quarto posto, mentre il Bologna, con i pareggi ottenuti contro Udinese e Juventus, è scivolato al settimo posto ma resta in piena lotta anche per la quarta posizione che dista soltanto un punto. Anche per questo è senza dubbio maggiore pure stasera la posta in palio per i rossoblù di Vincenzo Italiano, che non potrà fare affidamento su tre pedine fondamentali come Dan Ndoye, Emil Holm (che si cercherà di recuperare al meglio per la finale di mercoledì) e Jens Odgaard. Turnover ma non troppo massiccio anche per Sergio Conceiçao, che però dovrà fare a meno dello squalificato Leao e degli acciaccati Fofana, Abraham, Bondo, Sottil ed Emerson Royal.

Le possibili scelte di Conceiçao e Italiano

Il tecnico dei rossoneri, al netto delle assenze, non rinuncerà comunque al 3-4-2-1 che ha dato da qualche settimana maggior compattezza e solidità al suo Milan: tra i pali ci sarà ovviamente ancora una volta Mike Maignan, che sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Per proteggerlo, il trio di centrali sarà formato da Tomori, Thiaw – preferito a Matteo Gabbia – e Pavlovic. Sugli esterni confermati Alex Jimenez – in netto vantaggio nel ballottaggio con Kyle Walker – e Theo Hernandez, con Loftus-Cheek e Reijnders a formare la coppia in mezzo al campo. Davanti, infine, di nuovo spazio dal 1’ per Joao Felix, sin qui molto deludente, che assieme a Pulisic supporterà la punta che dovrebbe essere Santiago Gimenez, che tornerebbe così titolare. 4-2-3-1, invece, per il Bologna di Vincenzo Italiano che dovrebbe puntare su Skorupski tra i pali e su Casale per affiancare Beukema al centro di un pacchetto arretrato completato dagli esterni De Silvestri e Lykogiannis. A formare la diga davanti alla difesa potrebbero invece essere la coppia di elvetici formata da Freuler ed Aebischer, con Orsolini, Fabbian e Dominguez schierati sulla trequarti, alle spalle della punta Dallinga.

Probabili formazioni

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Thiaw Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. All. Conceicao.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Dominquez; Dallinga. All. Italiano.

Orari e dove vedere la gara

La gara Bologna-Milan, valida come anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà visibile venerdì 9 maggio 2025 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, DAZN e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.