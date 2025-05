Il Bologna si spegne dopo il gol di Orsolini, il Milan vince in rimonta 3 a 1

Bologna, 9 maggio 2025 – Settanta minuti, poi il crollo, verticale e pesante. Orsolini illude ad inizio ripresa, poi il Bologna non affonda, smette di giocare e in un amen si fa ribaltare, prima del tris di Gimenez (doppietta) che chiude i giochi nel recupero, rovesciando anche lo scontro diretto dell’andata (in caso di arrivo a pari punti infatti, a fine campionato, i rossoneri saranno avanti in virtù del 2-1 del Dall’Ara). Una brutta battuta d’arresto, da resettare in vista del secondo round di mercoledì a Roma, in finale di Coppa Italia. Turnover rossoblù e Milan con quasi tutti titolari, il contrario di tutto ciò che si era detto alla vigila. Conceicao ci tiene a far bene, e si vede. Erlic torna a prendersi il posto al centro della difesa accanto a Beukema, Lyko e De Silvestri sulle fasce, Moro e Freuler al centro, con Orsolini, Dominguez e Pobega a supportare Dallinga. Equilibrio in avvio, col Diavolo che viaggia a fiammate e il Bologna ad attendere. Al quarto d’ora, Pulisic si beve mezza difesa calcia a botta sicura, ma Lykogiannis è provvidenziale nel salvare porta e rossoblù. Poi due cambi, uno per parte, causa guai fisici: Thiaw rileva Tomori, Lucumi fa lo stesso con il fragile Erlic, costretto un’altra volta al forfait nella prima parte di gara. Poi esce il Bologna, due volte con Orso: prima su invito di Pobega, alto, poi su cross dalla sinistra, quando incorna fiacco sull’esterno della rete. Ripresa e il Bologna passa. Dallinga vince il contrasto aereo e ammortizza il pallone sulla destra per Orsolini, che parte palla al piede, rientra sul mancino e fulmina dal limite dell’area Maignan (0-1). Milan in tilt, per i rossoblù il momento appare quello giusto per colpire ancora, ma i ritmi rallentano e i cambi di Italiano – dentro Aebischer, Cambiaghi e Castro, per Pobega, Orso e Dallinga – non ottengono l’effetto cercato. Anzi, il contrario. E il Bologna si spegne. Al 73’, inevitabile il pari rossonero, con l’undici di Italiano sbilanciato e disorientato in copertura: Chukwueze la mette al centro, Lucumi pasticcia, Pulisic prolunga per Gimenez, che buca le gambe di Skorupski (1-1). Ed è solo l’inizio, di un finale da incubo. Il bis è nell’aria e arriva al 78’, con Pulisic, abile a raccogliere un rimpallo e a superare Skorupski. Nel recupero, l’ultimo sussulto con Cambiaghi, che va a millimetri dal pari, frenato da una prodezza di Maignan, che anticipa il 3-1 ancora del messicano Gimenez, che brucia De Silvestri in sterzata e mette i sigilli. Nottataccia e luci spente a San Siro per i rossoblù. Reset. Cinque giorni e sarà già tempo di finale, sempre contro il Milan.

Il tabellino

MILAN 3

BOLOGNA 1

MILAN (3-4-2-1): Maignan, Tomori (14’ pt Thiaw), Gabbia, Pavlovic, (20’ st Walker), Jimenez

(21’ st Chukwueze), Loftus-Cheek (33’ st Musah), Reijnders, Theo Hernandez, Pulisic

Joao Felix, Jovic (20’ st Gimenez)

BOLOGNA 4-2-3-1: Skorupski, De Silvestri, Beukema, Erlic, (31’ st Lucumi), Lykogiannis. Freuler

Moro (35’ st El Azzouzi), Orsolini, (16’ st Cambiaghi), Pobega, (16’ st Aebischer), Dominguez, Dallinga (16’ st Castro)

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli.

Reti: 4’ st Orsolini, 28’ st Gimenez, 34’ st Pulisic, 47’ st Gimenez.

Note: ammoniti Lucumi, Loftus-Cheek, Joao Felix, Castro. Recupero: 3’ e 4’.