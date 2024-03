Calabria è prezioso. Tomori già un muro. Adli illuminante

MAIGNAN 5. In ritardo sul gran gol di Doudera, sorpreso da Schranz: che succede?

FLORENZI 6,5. Dalla bandierina serve due assist perfetti a Reijnders e Loftus-Cheek facendosi perdonare l’ammonizione presa dopo nemmeno due minuti di gioco: diffidato, salterà il match di ritorno.

KJAER 5. Un liscio a centro area poteva costare carissimo.

GABBIA 5,5. Soffre Doudera e si perde Chytil rischiando troppo: dopo tante prove convincenti, non la sua migliore serata. Stanek gli nega la gioia del gol.

THEO HERNANDEZ 5,5. Sfasa per ogni zolla del campo facendo mancare la spinta a sinistra. Colpevole sul gol di Schranz.

ADLI 6,5. Dirige il traffico cercando di servire i compagni con passaggi illuminanti.

REIJNDERS 7. Con un colpo da biliardo riporta il Diavolo in vantaggio: s’immola spesso e volentieri in fase difensiva. Completo.

LOFTUS-CHEEK 7. Ci mette la testa sotto porta imponendosi con il fisico quando serve: personalità.

PULISIC 6,5. Diouf gli rifila un colpo alla caviglia da rosso che cambia il match: mette lo zampino sul quarto gol dopo la magia di Leao.

GIROUD 6,5. Il suo colpo di testa in tuffo apre le danze: quattordicesimo gol stagionale, sempre più imprescindibile.

LEAO 7,5. Suo l’assist per l’inzuccata plastica di Giroud: il poker di Pulisic è al 99% opera sua.

All. Pioli 6. La difesa titolare non è così granitica ma l’attacco funziona: servirà un ritorno più attento. Calabria 6. Spende un fallo da giallo per arginare una svista di Kjaer: prezioso. Tomori 6,5. E’ già in ottima forma: il muro è tornato. Jovic 6. Ci prova. Okafor sv. Bennacer sv.

Voto squadra 6,5.

Ilaria Checchi