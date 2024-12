Milan, Calabria sbotta sui social: "Basta fake news, rispetto per me e per la società"

Milano, 13 dicembre 2024 - Davide Calabria all'attacco. Il difensore e capitano del Milan, in scadenza di contratto, spesso contestato per il rendimento e fischiato anche con la Stella Rossa, vuole "fare chiarezza". E affida il suo pensiero ai social, con una lettera-nota pubblicata in rete.

"Negli ultimi mesi ho lasciato correre tante cose, evitando di rispondere a situazioni spiacevoli o inventate per non perdere tempo ed energie. Forse avrei dovuto farlo anche prima. Oggi credo sia arrivato il momento di spendere due parole".

E dunque: "Così come in passato, negli ultimi giorni sono circolate molte informazioni errate sul mio conto e sulla nostra squadra. Fake news che non meriterebbero peso, ma che ora credo richiedano una risposta per tutelare la mia immagine e quella del nostro gruppo".

Il terzino entra nel merito: "Queste illazioni su dinamiche di campo, confronti vari e sulla mia vita privata, non corrispondono alla verità, creano solo confusione e divisione. Chiedo rispetto per me, per il nostro lavoro e per il club che rappresentiamo".

E ancora: "Le critiche costruttive fanno parte del nostro mestiere, ma le falsità no. Invito chiunque a verificare prima di diffondere notizie che possono danneggiare persone o il nostro ambiente. Il nostro focus rimane sul campo, dove ogni giorno lavoriamo con la massima professionalità per migliorarci".

In chiusura: "Non permetterò a nessuno di intaccare il mio amore e il mio impegno verso la mia squadra del cuore. Grazie a chi ci sostiene sempre. Forza Milan!".

Un messaggio forte, in coda all'ultima partita con la Stella Rossa: il difensore, sostituito, era stato fischiato da buona parte dello stadio e non aveva salutato il tecnico che, a fine partita, aveva accusato la squadra di non aver dato il massimo.

La storia pubblicata da Maignan a sostegno di Davide Calabria

E Calabria – così come Theo Hernandez, altro giocatore nell’occhio del ciclone per il suo rendimento finora non all’altezza in stagione – incassa la solidarietà di Mike Maignan, sempre più fra i leader dello spogliatoio. Il portiere francese ha pubblicato due stories su Instagram in cui compare al fianco dei compagni in difficoltà, accompagnate da un messaggio di sostegno nei loro confronti.