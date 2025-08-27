Calciomercato Milan, salta anche Harder? Ora tutti gli occhi sono su Vlahovic

Milano, 27 agosto 2025 – Un'attesa che sa tanto di fumata nera: tra Harder e il Milan sembrava tutto fatto, ma ora la trattativa sembra destinata a saltare. Dopo il mancato arrivo di Boniface, quindi, anche il danese si appresta a diventare un sogno di fine estate, un nome tanto chiacchierato ma che alla fine non vestirà mai i colori rossoneri. Come raccontato da Matteo Moretto, alla base dello stallo della trattativa ci sono diversi fattori: il primo riguarda sicuramente lo Sporting Lisbona, che non ha mai dato il via libera definitivo all'attaccante per trasferirsi a Milano, anche a causa della mancanza di soluzioni per sostituire l'attaccante. Il mercato è agli sgoccioli, ormai manca poco e poi suonerà il gong che determinerà la chiusura della sessione estiva dei trasferimenti. Trovare un giocatore funzionale ora è difficile, perciò lo Sporting ha bloccato tutto e sta valutando attentamente se cedere o meno l'attaccante. Dall'altra c'è anche la volontà del danese, che non ha mai accettato le condizioni del Milan.

Il classe 2005 ha sempre tenuto aperte anche le altre porte, come il Rennes o alcuni club di Premier League e vuole decidere con calma quale sarà la sua prossima destinazione. Il Milan, quindi, comincia a spazientirsi ed è nuovamente tornato sul mercato alla ricerca della tanto agognata prima punta. Ormai è più un incubo che una trattativa: prima tutti i nomi chiacchierati, da Nunez a Hojlund, passando per Jackson, poi la decisione di puntare su Boniface, pista poi abbandonata a causa delle visite mediche non rassicuranti.

Quindi la trattativa per Harder, che fino a qualche giorno fa sembrava fatta ma ora è vicinissima alla fumata nera. Dunque eco che torna in auge il nome di Dusan Vlahovic: l'attaccante classe 2000 è in uscita dalla Juventus, è stato spesso accostato al Milan ma non c'è mai stata una vera trattativa. La pista sembrava accantonata proprio dopo la scelta di puntare su Boniface e poi su Harder, ma dopo il mancato arrivo di entrambi ecco che il nome del serbo torna a rimbombare dai corridoi di Milanello. Max Allegri conosce benissimo il calciatore, in quanto l'ha allenato alla Juventus, e spinge perché lo raggiunga al Milan, ma le richieste dell'entourage del serbo non hanno mai fatto realmente partire una trattativa. Ma, a pochi giorni dalla chiusura del mercato e con una Juventus sempre più vicina a Kolo Muani e con un Jonathan David titolarissimo, ecco che si potrebbe trovare un accordo per il passaggio del serbo in rossonero.