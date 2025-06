Calciomercato Milan, obiettivo Ardon Jashari: prima offerta al Bruges

Milano, 24 giugno 2025 – Il Milan ha presentato una prima offerta ufficiale per Ardon Jashari, centrocampista 22enne del Bruges. La proposta, tra parte fissa e bonus, arriva a 30 milioni. Il club belga, però, valuta il calciatore svizzero 40 milioni. L'intenzione dei rossoneri è trovare la quadra a metà strada, anche se la concorrenza non manca sul giovane eletto miglior giocatore della scorsa Jupiler Pro League. Centrocampista duttile di piede mancino, Jashari ha chiuso la stagione con 4 reti e 6 assist, tra campionato, playoff, Champions League e Coppa belga. È entrato nel giro della nazionale svizzera quasi tre anni fa e nell'ultima amichevole giocata contro gli Stati Uniti e vinta 4-0 ha servito 2 assist. Il Bruges ha acquistato il classe 2002 l'anno scorso, dal Lucerna, e lo ha messo sotto contratto fino a giugno 2029. Sempre a centrocampo il Milan ha messo da tempo nel mirino Granit Xhaka e Javi Guerra. Con Xhaka è stato già trovato l'accordo sulla base di un triennale da circa 4 milioni a stagione, ma il Bayer ha rifiutato la prima offerta rossonera attorno ai 10 milioni. No del Valencia, invece, ai 16 milioni più 4 di bonus per Guerra: il club sta cercando di rinnovargli il contratto, il giocatore fa muro. Serve tempo. In uscita, infine, manca solo l'ufficialità dell'addio di Theo Hernandez: il 27enne ha infine accettato la proposta monstre dell'Al-Hilal, club allenato da Simone Inzaghi, arrivato a 20 milioni a stagione. Ai rossoneri andrà una cifra vicina ai 30 milioni, tra parte fissa e bonus. Si tratta della quarta cessione dopo quelle di Pierre Kalulu (riscattato dalla Juventus, 14 milioni più 3 di bonus), Tijjani Reijnders (Manchester City, 70 milioni totali) e Marco Pellegrino (3,5 milioni, Boca Juniors).

Intanto è fatta per il prestito della stellina 17enne Francesco Camarda al Lecce. L'operazione dovrebbe prevedere un diritto di riscatto in favore dei giallorossi e un contro-riscatto per i rossoneri. L'attaccante, prima, rinnoverà per un altro anno con il club di via Aldo Rossi che intende fargli mettere minuti nelle gambe in massima serie. In stagione il centravanti è stato "sballottato" tra prima squadra (14 presenze, minutaggio basso) e Milan Futuro in Serie C (7 gol tra campionato e coppa), con un'apparizione anche in Youth League con la Primavera.