Milan, da Maignan e Theo Hernandez a Modric e Cambiaso: il mercato si accende

Milano – L'interesse del Chelsea per Mike Maignan, l'offerta dell'Al-Hilal per Theo Hernandez (con inserimento dell'Atletico Madrid), da una parte. Dall'altra, il sogno Modric, in scadenza con il Real Madrid, e l'idea Cambiaso dalla Juventus. Sono ore frenetiche in casa Milan. Sullo sfondo, poi, il conto alla rovescia per l'affondo del Manchester City su Reijnders, oltre al Bayern Monaco che monitora Leao.

Capitolo Maignan: il contratto del capitano rossonero è in scadenza a giugno 2026. Mesi fa era stato trovato un accordo verbale sul rinnovo fino al 2029, con relativo aumento di ingaggio fino a circa 5 milioni. Poi, la frenata rossonera. Stand-by che ha fatto crescere l'interesse della Premier: Manchester United, ma soprattutto Chelsea. Ora, i primi contatti.

Tutt'altra questione quella relativa a Theo Hernandez: anche per il terzino francese, contratto in scadenza a giugno 2026. Ma nessuna aria di rinnovo. Con l'Al-Hilal è stata trovata un'intesa tra società: 35 milioni. Per il giocatore, invece, un contratto faraonico da 18 milioni a stagione. Il nazionale francese vorrebbe restare in Europa e a breve è attesa una sua risposta. Era stato offerto al Real Madrid, ma ci sarebbe l'Atletico sulle tracce del calciatore.

In entrata, il sogno è Luka Modric: 40 anni da compiere a settembre, in scadenza con il Real Madrid che non gli rinnoverà il contratto (ma giocherà il Mondiale per club). Il croato in stagione ha disputato (non da titolarissimo) la bellezza di 57 partite in tutte le competizioni con la squadra di Ancellotti (4 gol e 9 assist) e punta ai Mondiali del 2026.

I rossoneri, comunque, lavorano anche e soprattutto per obiettivi più vicini: su tutti Samuele Ricci del Torino, centrocampista 23enne, con cui ci sarebbe già un accordo attorno ai 2 milioni. Per i granata ne vale 25-30. Al posto di Theo Hernandez, poi, non mancano le alternative: su tutti Udogie (Tottenham) e Cambiaso (Juventus) apprezzato da Allegri che lo ha già avuto in bianconero.

Conto alla rovescia, infine, per la seconda offerta del Manchester City per Reijnders: la prima (60 milioni) è stata rifutata, la seconda (attorno ai 75) dovrebbe essere quella decisiva per l'olandese che, fresco di rinnovo a 3,5 milioni di ingaggio con il Milan, guadagnerebbe più del doppio. Gli inglesi hanno fretta, in vista del Mondiale per Club. Su Rafa Leao, infine, potrebbe muoversi il Bayern Monaco: il portoghese è sotto contratto fino al 2028, con una clausola rescissoria da 175 milioni valida nelle prime due settimane di luglio. Altrimenti, bisogna intavolare una trattativa (complicata) col Milan.