Calciomercato Milan: Modric vicino, Reijnders verso il City, Hernandez tra Al Hilal e Atletico

Da una parte Igli Tare che rientra dal viaggio lampo in Croazia con il sogno diventato quasi realtà Luka Modric. Dall’altra Tijjani Reijnders che parla quasi da giocatore del Manchester City: "Per me è solo una questione di attesa, la Premier la sogni da ragazzo. Se penso a quattro anni fa, quando ero all’Az, quasi non credo fino a dove sono arrivato". E ancora: "De Bruyne era il primo giocatore che guardavo del City". Ne prenderà il posto: ingaggio da 7 milioni, il doppio di quanto percepiva al Milan, fino al 2030. E affare da 70: cessione record per i rossoneri. Senza Europa, addio messo in conto, nonostante il "rimane con noi al 100%" di Moncada in aprile e il "per come siamo gestiti non c’è necessità fare sacrifici" di Furlani a maggio. Da allora, si è voltato pagina.

Anche nelle tempistiche: la conferma nel blitz di Tare per Modric. Contratto di un anno con opzione sul secondo, 3,5 milioni più bonus pronti per il 39enne, tanto che a inizio settimana prossima (lunedì c’è Croazia-Repubblica Ceca) potrebbero esserci le visite mediche. Altri numeri: parametro zero, 57 presenze nell’ultima stagione al Real Madrid con una media di 50 minuti a partita, 4 gol e 9 assist. Numeri graditi anche da Ancelotti, chiamato da Allegri per un parere doc. E da Boban che invece ha chiamato il giocatore per riportarlo alla Dinamo Zagabria. A proposito di telefoni, occhio a quello di Mike Maignan, ritenuto centrale (così come Leao, seguito dal Bayern Monaco) dal nuovo allenatore rossonero. Sul capitano c’è il Chelsea, ma ci sarebbe distanza tra domanda (30 milioni) e offerta (15). Sul rinnovo per il contratto (in scadenza a giugno 2026) fino al 2030, con ingaggio aumentato a 5 milioni a stagione, il Milan aveva frenato, dopo l’accordo trovato tempo fa. Tare e Allegri vogliono riprendere il discorso col francese, mentre spunta anche Milinkovic-Savic (Torino, 20 milioni di clausola rescissoria) per l’eventuale successione. Stessa scadenza, giugno 2026, ma tutt’altro paio di maniche per Theo Hernandez: accordo Milan-Al Hilal trovato attorno ai 35 milioni, ma il 27enne preferisce l’Atletico Madrid che offrirebbe molto meno e una contropartita (il coetaneo ex Udinese Molina). Simone Inzaghi proverà a convincerlo. In difesa potrebbe partire Thiaw (Bayer Leverkusen) e c’è volontà di chiudere per il 18enne del Parma Leoni. A centrocampo, dopo l’apertura di Rabiot (con 10 milioni il Marsiglia deve farlo partire), si valuta anche il laziale Guendouzi. In avanti, salgono le quotazioni di Mitrovic (30 anni), in uscita dall’Al Hilal. Biennio da 68 gol in Arabia Saudita, dopo averne segnati 14 in Premier con il Fulham.