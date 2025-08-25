Calciomercato, il Milan punta un nuovo attaccante: chi è

Milano, 25 agosto 2025 – Il Milan è ancora alla ricerca dell'attaccante e la gara di sabato contro la Cremonese ha dimostrato ancora una volta quanto la squadra rossonera sia poco cinica. Le occasioni per segnare non sono mancate, chi è mancato è stato un giocatore che riuscisse a capitalizzare le palle gol che sono arrivate in area di rigore e dintorni. Gimenez da solo non basta, serve un altro giocatore che supporti il messicano e che crei quella sana competizione che faccia rendere meglio entrambi. Sembrava fatta per l'arrivo di Victor Boniface, ma dopo le visite mediche i rossoneri hanno deciso di abbandonare la pista che portava all'attaccante nigeriano e sono tornati alla ricerca di un attaccante sul mercato. Il nome più recente sul taccuino di Igli Tare è quello di Conrad Harder, attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona. Il danese è il nuovo profilo principale per rinforzare l'attacco della squadra rossonera, che ha intensificato i contatti con il club portoghese. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore le due squadre hanno trovato l'accordo per il passaggi a titolo definitivo del classe 2005 al Milan: affare da 24 milioni di euro più 3 di bonus, oltre che il 10% sulla futura rivendita. Accordo totale anche con il giocatore, che nelle prossime ore sarà a Milano e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche con la nuova squadra. Nella scorsa stagione, Harder ha messo a segno 13 gol e 10 assist in 54 gare totali, mentre quest'anno ha già trovato il primo gol stagionale nella gara di campionato contro il Nacional.

Il classe 2005 è un attaccante fisico, abile nel gioco aereo e che riesce a usare la sua imponente struttura per liberare gli spazi ai compagni di squadra. Per questo può essere il partner perfetto per Santiago Gimenez ma anche per Pulisic o per Leao qualora Allegri decidesse di schierarli in attacco. In ogni caso, è fatta per l'arrivo dell'attaccante a Milano, mancano solo le viste mediche e poi, finalmente, il Milan avrà il suo nuovo attaccante, a disposizione già per la prossima partita contro il Lecce.