Calciomercato Milan, Samuele Ricci è il secondo colpo a centrocampo

Milano, 28 giugno 2025 – È Samuele Ricci il secondo acquisto del nuovo Milan. Qualche giorno fa Igli Tare ha di fatto annunciato Luka Modric, ora è stato definito tutto per l'arrivo del 23enne dal Torino. Ai granata 23 milioni più 2 di bonus. Al giocatore un contratto quinquennale (fino al 2029 con opzione per un'altra stagione) con un ingaggio attorno ai 2,5 milioni a stagione.

Ricci era nel mirino dei Milan da tempo, anche se la pista sembrava essersi raffreddata, con i rossoneri impegnati su altri obiettivi. Poi l'affondo finale, forti di un accordo soltanto da definire. Il classe 2001 ha chiuso la stagione con 36 presenze, una rete e 2 assist. Ha debuttato con la Nazionale nel giugno 2022 e fin qui ha totalizzato 10 gare.

La campagna di rafforzamento al centro, comunque, non finisce qui. Tra gli obiettivi principali il 22enne del Bruges Ardon Jashari. Ieri il Milan ha alzato ancora l'offerta, arrivando a rompere il muro dei 30 milioni. Il club belga lo ritiene incedibile e al momento non sembra prendere in considerazione cifre al di sotto dei 40 milioni. Il giocatore, però, ha comunicato alla società la sua intenzione di vestire la maglia rossonera.

Intanto, oggi, il Milan ha salutato ufficialmente tre giocatori arrivati in prestito durante il mercato di gennaio. Joao Felix (Chelsea), Kyle Walker (Manchester City), Riccardo Sottil (Fiorentina). Gli altri due innesti della sessione invernale erano arrivati invece a titolo definitivo: Santiago Gimenez (dal Feyenoord) e Warren Bondo (dal Monza) sono sotto contratto rispettivamente fino a giugno 2028 e giugno 2029.