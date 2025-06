Contatti su contatti, ma niente di niente. Il mezzogiorno di fuoco tra Chelsea e Milan per Mike Maignan, ieri, è diventato di ghiaccio. Gli inglesi avrebbero voluto il giocatore al Mondiale per club, la proposta iniziale di 15 milioni era stata alzata con i bonus, senza comunque arrivare a quota 20. Troppa distanza dalle volontà dei rossoneri, partiti da una valutazione attorno ai 30 milioni. Trattativa saltata, almeno per ora. Massimiliano Allegri e Igli Tare puntavano e puntano sul giocatore che, però, aveva già trovato l’accordo con i londinesi. Pesa il mancato rinnovo, concordato con la società mesi fa ma mai chiuso. Resta la scadenza a giugno 2026. E il conseguente rischio dell’addio a zero.

Patata bollente e altra magagna che si aggiunge, con i debiti distinguo, a quella di Theo Hernandez: qui la chiusura rossonera sul prolungamento (stessa scadenza: giugno 2026) è cronica, tanto che già a gennaio era stata dato l’ok al Como. Non dal terzino: porte chiuse anche all’Al Hilal che avrebbe versato nelle casse del Diavolo 30 milioni più 5 di bonus. Il "sì" del 27enne è già andato invece all’Atletico Madrid che però ha messo sul piatto circa la metà di quanto proposto dagli arabi. Serve una cifra in linea con quella messa nero su bianco dal club saudita. Ha l’aria di essere molto più fluida la trattativa col Napoli per Yunus Musah. Lo statunitense piaceva ad Antonio Conte anche l’anno scorso e avrebbe già dato il suo assenso. Costato 20 milioni, potrebbe salutare dietro un’offerta da 25.

Tutt’altro paio di maniche per Leao, seguito da Bayern Monaco e Al Nassr: servono tre cifre per sedersi al tavolo. Altri giocatori che potrebbero partire: Malick Thiaw (Bayer Leverkusen), Strahinja Pavlovic (Crystal Palace), Samuel Chukwueze (Betis), mentre è ufficiale il passaggio di Marco Pellegrino (era in prestito all’Huracan) al Boca Juniors per 3,5 milioni. In entrata, da oggi, conto alla rovescia per le visite di Luka Modric. Su Dusan Vlahovic anche il Fenerbahce, su Mateo Retegui l’Al Hilal, sullo sfondo Lorenzo Lucca, seguito da tempo. A proposito di “pallini“: restano nel mirino Granit Xhaka, apprezzato già al Basilea da Tare, e Adrien Rabiot, pupillo di Allegri. In corsia è stato proposto Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal (28 anni, 5 milioni di ingaggio), tra i pali si è aggiunto alla lista anche Lucas Perri del Lione.

Dall’Australia, infine, un’indiscrezione non ancora confermata: Milan-Como, in programma nel weekend dell’8 febbraio 2026 (il 6, a San Siro, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina), potrebbe giocarsi a Perth, dove quest’estate i rossoneri disputeranno, per il secondo anno consecutivo, un’amichevole. Si tratterebbe della prima volta che una gara di un campionato europeo si gioca all’estero. A proposito dei lariani, più vicino l’acquisto del croato Matin Baturina, 22 anni, della Dinamo Zagabria.