Camarda è nella storia. Boato per il baby talento

Come può una stessa serata avere un sapore tanto diverso: se la notte da ex vissuta da Luka Jovic è stata all’insegna dell’ennesima delusione per non aver lasciato il segno, quella di Francesco Camarda sarà ricordata per sempre. Dopo aver ricevuto la deroga della Figc e scelto la maglia numero 73, infatti, il quindicenne non solo ha festeggiato la prima convocazione tra i grandi, ma anche esordito ufficialmente in serie A al minuto 82 del match.

Con un sorriso emozionato e un atteggiamento da giocatore navigato, Camarda ha raccolto il testimone proprio da Jovic potendo assaporare l’atmosfera di San Siro per la prima volta. All’alba dei 16 anni è diventato ufficialmente il più giovane calciatore a fare il suo ingresso in serie A, stracciando il precedente record appartenuto al bolognese Wisdom Amey (esordio a 15 anni, 9 mesi e 1 giorno a maggio 2021). Accolto con cori e applausi dai 73mila di San Siro, Francesco ha tagliato un traguardo fondamentale: "Ha talento, si meritava questa occasione, è molto maturo per l’età. Esordire a 15 anni non è da tutti", le parole di Pioli.

Anche capitan Calabria ha voluto complimentarsi con lui: "Deve lavorare più degli altri, il talento ce l’ha, deve avere sempre la mentalità giusta ma ho già visto che è un bravo ragazzo". Da ieri sera il classe 2008 rossonero ha aggiunto il suo nome in album di tutto rispetto: da Gianni Rivera, che esordì nemmeno sedicenne il 2 giugno del 1959, alla bandiera del Milan Paolo Maldini, passando per Francesco Totti, che entrò nel giro della prima squadra grazie a Boskov, che lo fece esordire a 16 anni il 28 marzo 1993, e Andrea Pirlo, che con il Brescia venne "battezzato" a 16 anni e 2 giorni. Nel passato più recente, poi, si ricordano Pietro Pellegri (a 15 anni, 9 mesi e 5 giorni) e Simone Pafundi che il 22 maggio 2022, a sedici anni, ha sostituito Pereyra al 68’ dell’ultima partita di campionato della sua Udinese.

Il capitano rossonero ha poi suonato la carica in vista del Borussia: "Anche soffrendo l’importante era tornare a vincere, quindi va bene così. Questo successo ci dà stimolo, nelle difficoltà riusciamo a trovare quel qualcosa in più. Contro il Dortmund sarà fondamentale, le ultime due saranno durissime e ce la giocheremo fino all’ultimo". Sulla stessa linea anche Pobega: "Abbiamo sfruttato la sosta per capire dove avevamo sbagliato. L’esordio di Camarda è stato un bel momento e se lo ricorderà. Spero sia solo uno dei primi tra tanti, perché se lo merita". Sulla prestazione dei suoi, invece, Pioli ha analizzato: "Siamo stati squadra in una sfida giocata con testa, anche con un ambiente e uno stadio che aveva bisogno di questo, e che era un po’ diverso dal solito. Martedì sera dovremo farci trovare pronti, sono delle partite che si preparano da sole".