Cambio in panchina. Bonera esonerato. L’Under 23 rossonera affidata a Oddo

"Ac Milan comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera". I rossoneri cambiano per salvare la prima stagione dell’Under 23 (rinforzata a gennaio con l’arrivo di Over 30 dalla Serie B come Camporese, Branca e Magrassi) tra i professionisti: piena zona playout, al momento, a +3 dalla retrocessione e a -8 dalla salvezza. Bonera rischiava da settimane: era stato contattato il ct della Nazionale U19 Alberto Bollini (niente fumata bianca) e inserito nello staff Mauro Tassotti (che, invece, resterà). La decisione dopo tre ko consecutivi, l’ultimo col Pescara. La società, come affermato a più riprese da Zlatan Ibrahimovic, punta molto sul progetto, per far crescere i talenti come Camarda (in gol domenica, dopo essere stato a lungo con la prima squadra: quale il suo futuro?). Subentra Massimo Oddo: ex rossonero, in carriera ha allenato in Serie A (Pescara, Udinese), B (Crotone, Perugia, Spal) e C (Padova, ultima esperienza la scorsa stagione). Contratto fino a giugno e, in caso di salvezza fino al 2026. La squadra tornerà in campo domenica contro il Legnago, ultimo. Poi, altro scontro diretto con il Perugia.

In campo ieri, invece, la Primavera di Federico Guidi che ha vinto 2-1 con l’Atalanta. Vantaggio a metà primo tempo di Ossola, nella ripresa bis di Ibra Junior e rete di Ramaj. L.M.