Cantera rossonera. Da Comotto a Zeroli. Gli altri baby in giro

Una stagione in Serie B, per poi tornare a Milanello e toccare con mano i progressi. È il destino di Francesco Camarda, ma non solo. Christian Comotto, 17 anni, dopo un’annata con la Primavera (4 gol 2 assist in campionato) e l’ottima estate in prima squadra, ha rinnovato fino al 2028 per poi passare, a titolo temporaneo, allo Spezia. Kevin Zeroli invece, 20 anni, è rimasto a Monza, anch’egli dopo aver prolungato il contratto col Diavolo fino al 2028: il centrocampista ha giocato in Brianza la seconda parte della scorsa stagione, in massima serie, frenato da un infortunio (8 presenze). Diverso il caso di Mattia Liberali: il 18enne non ha rinnovato (era in scadenza nel 2026) ed è stato ceduto a titolo gratuito al Catanzaro che lo ha messo sotto contratto per quattro anni. Al Milan il 50% sulla futura rivendita. Per il 21enne Warren Bondo prestito secco (da 500mila euro) alla Cremonese. Per Lorenzo Colombo (23 anni) prestito al Genoa con diritto di riscatto a 10 milioni e obbligo legato alla salvezza e a un determinato numero di presenze e reti.

L.M.