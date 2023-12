CASO SCOMMESSE. La Procura federale ha sentito Florenzi

Alessandro Florenzi è stato ascoltato ieri dalla Procura Federale della Figc nell’ambito del caso scommesse che ha già portato alle squalifiche patteggiate da Fagioli e Tonali. A metà novembre Florenzi era stato convocato e ascoltato dalla Procura di Torino, ieri è stata la volta della dalla Procura Federale di Roma. Florenzi nel pomeriggio è stato ascoltato dal procuratore federale Chiné per valutare i possibili riflessi sportivi delle condotte contestate dalla procura di Torino, che indaga sulle scommesse illegali. "Un atto dovuto", fanno sapere dal Milan: a Roma Florenzi ha ripetuto quanto aveva già detto al pm di Torino Manuela Pedrotta, titolare dell’inchiesta, ovvero di non aver mai scommesso sul calcio, ma di aver giocato soltanto a poker e a blackjack, se pur su piattaforme illegali. La stessa versione di Nicolò Zaniolo, che però non è mai convocato dalla Procura Federale: stavolta Chiné ha voluto sentire Florenzi, per comprendere meglio alcuni dettagli. I suoi legali hanno fatto sapere di aspettarsi l’archiviazione, che eviterebbe squalifiche.