C’è Modric per stare Allegri. Milan illuminato da Luka. Bologna, è un passo falso

La prima vittoria in campionato a San Siro, la prima volta di Adrien Rabiot con la maglia (gialla) del Milan, la prima espulsione di Allegri nella sua nuova avventura, ma soprattutto il primo gol col Diavolo di Luka Modric per festeggiare nel migliore dei modi i 40 anni appena compiuti dal campione croato. C’è di tutto nella calda notte meneghina dove di “corto muso” ma con merito (ci sono anche quattro pali dei padroni di casa) il tecnico livornese batte Vincenzo Italiano (sesta vittoria su sette per 1-0) che forse si aspettava qualcosa di più dal suo Bologna, Per il Milan tre passi avanti, nella direzione giusta (quarto posto in classifica), in quello che era il primo bivio stagionale sotto gli occhi di Adriano Galliani (pronto a rientrare nel club con l’incarico di super-consulente), Dopo l’amaro debutto casalingo con la Cremonese e la larga vittoria a Lecce, il successo in piena emergenza viste le assenze (Leao in infermeria e Pulisic in campo solo nella ripresa) è una dimostrazione di forza e personalità contro un avversario ambizioso. Per il Bologna secondo ko in trasferta e qualche rimpianto: davanti si poteva fare di più

Partita vivace in avvio nel silenzio assordante (per protesta contro le restrizioni imposte dalle autorità) dei quasi 73mila sugli spalti: più ritmo del Milan, rapide le ripartenze dei rossoblù soprattutto con Orsolini che costringe Estupinan a qualche fallo di troppo. Modric sradica palloni agli avversari e illumina con tocchi di esterno, Rabiot ci mette poco ad ambientarsi anche se davanti non ci sono spazi. Gimenez è supportato a turno dal francese e da Loftus Cheek, ma il messicano spreca (11’) la prima occasione facendosi murare da Skorupski dopo un’azione in velocità. Il Bologna si sveglia, a Cambiaghi viene annullata una rete per fuorigioco e al 20’ Orsolini costringe Maignan a smanacciare un pericoloso cross. E’ la fase più interessante a del match, col Milan che sfiora il vantaggio al termine di un assolo di Estupinan con destro a giro che picchia sul palo. Ultima chance (45’) ancora sui piedi di Gimenez che in spaccata colpisce il palo.

Nella ripresa subito dentro l’arcigno De Winter per Pavlovic e Milan che prende campo con Gimenez che manca il bersaglio col sinistro. L’infortunio di Maignan (risentimento al polpaccio) mette ansia ad Allegri ma al quarto d’ora ci pensa proprio Modric a svegliare San Siro con un piattone imprendibile su assist di Saelemaekers. Mai nessun centrocampista prima di ieri aveva segnato in A alla sua età. Finale di partita infuocato e tutto del Milan grazie agli ingressi di Ricci e Pulisic che portano qualità. Il centrocampista colpisce il palo dalla distanza, poi Gimenez calcia ancora sul legno quasi a porta vuota e infine a Nkunku viene prima assegnato e poi revocato un penalty: decisione che fa infuriare Allegri, via la giacca, proteste e “rosso”. E’ tornato il Milan, con il suo condottiero.