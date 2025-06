Milan, ufficializzata l'amichevole col Chelsea: tutte le date della nuova stagione

Milano, 17 giugno 2025 – Ufficializzata un'altra tappa (l'ultima) della preparazione estiva del Milan: domenica 10 agosto, alle ore 15 a Stamford Bridge, amichevole di lusso contro il Chelsea. Il giorno prima, invece, i rossoneri saranno protagonisti all'Aviva Stadium di Dublino e affronteranno un'altra squadra di Premier League: il neopromosso Leeds. La stagione della squadra di Massimiliano Allegri inizierà il 4 e il 5 luglio con i test. Primi allenamenti previsti per il 7 luglio, giorno della presentazione del nuovo tecnico. Dopo due settimane di sgambate a Milanello, via alla tournée estiva: prima tappa a Singapore il 23 luglio per la partita contro l'Arsenal, mentre il 26 a Hong Hong è in programma un test con il Livepool. Il 31 luglio, invece, il Milan sarà ancora protagonista in Australia, a Perth: l'anno scorso i rossoneri avevano giocato contro la Roma, quest'anno sfideranno la squadra locale (Perth Glory). Proprio qui, peraltro, potrebbe giocarsi la sfida di campionato contro il Como prevista nel weekend dell'8 febbraio 2025. Il 6, a San Siro, ci sarà l'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Gli australiani si sono proposti per ospitare il match contro i lariani: si tratterebbe di una “prima” storica. A seguire la doppia amichevole con Leeds e Chelsea il 9 e il 10 agosto. Il 17, invece, prima partita ufficiale della stagione: trentaduesimi di finale di Coppa Italia, a San Siro, contro il Bari. L'esordio in campionato, sempre in casa, la settimana successiva: di fronte ci sarà la neopromossa Cremonese. Agosto si chiuderà con la trasferta al Via del Mare di Lecce per la seconda giornata di Serie A. Tra settembre e ottobre, poi, calendario in salita: Bologna, Udinese, Napoli, Juventus e Fiorentina.