Christian Pulisic spegne le polemiche: "Non ho mai litigato con il Mister"

Milano, 20 febbraio 2025 – Christian Pulisic lancia un messaggio al mondo Milan. Al club, ai tifosi, agli addetti ai lavori. “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia” le prime parole che arrivano dal profilo X dell’AC Milan a chiudere ore di sussurri e veleni dopo il doloroso epilogo della corsa in Champions League. E’ la seconda presa di posizione di un tesserato rossonero, a seguire le scuse di Theo Hernandez, al centro del mirino per quel doppio giallo costato carissimo con il Feyenoord. E non c’è misura, il giocatore americano ci va giù durissimo: “Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”. "Uniti", "insieme". Termini che sono oro per un Milan che deve ripartire dopo la figuraccia di San Siro, ultimo atto dei tre che hanno affossato, da Zagabria a Milano, la corsa in Champions League. Quell'Europa che conta che ora la squadra di Sergio Conceição (il tecnico parlerà domani, alle 13, a Milanello, in vista del match di sabato con il Torino) mette nel mirino. Con un Pulisic ancora più carico, ancora più motivato nel ritrovare la giusta condizione fisica, visto che per la squadra si è immolato con gli olandesi. In un'altra circostanza, non sarebbe sceso in campo. Per il resto parlano i numeri: quattro reti e un assist in Champions League, sei e sei in campionato, senza dimenticare il clamoroso rendimento in Supercoppa, contro la Juventus come con l’Inter. Nessuno come lui, anche se il meglio lo si è visto con Paulo Fonseca in panchina. Ma quel “continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo” è un messaggio chiaro di disponibilità anche per Sergio Conceição.