Ciro Immobile proposto ai rossoneri: un bomber di scorta per il Milan

Ciro Immobile è stato il più grande attaccante in Italia degli ultimi 20 anni. Ho vissuto 8 stagioni incredibili con lui. Parole dello scorso ottobre firmate Igli Tare. Un filo che potrebbe essere riallacciato: il centravanti è stato proposto ai rossoneri. A 35 anni, rappresenterebbe il classico “bomber di scorta“. In scadenza l’anno prossimo, 19 reti stagionali con il Besiktas per l’ex capitano della Lazio (207 reti in 340 partite). Non una priorità al momento per i rossoneri, concentrati anche su altri reparti.

A centrocampo, dopo l’apertura al trasferimento da parte di Granit Xhaka, si lavora con il Bayer Leverkusen che lo prelevò nel 2023 dall’Arsenal per 15 milioni ed è forte di un contratto con il 32enne ancora lungo (giugno 2028). Monitorato, come in passato, anche Javi Guerra, 22 anni, del Valencia: gli spagnoli puntano al rinnovo e lo valutano circa 25 milioni, quasi la stessa cifra attorno alla quale stanno trattando, in particolare sui bonus, Milan e Napoli per Yunus Musah, nel mirino di Antonio Conte anche l’anno scorso. Sempre in mediana, da seguire l’apprezzamento di Maurizio Sarri nei confronti di Ruben Loftus-Cheek, già allenato dal tecnico della Lazio ai tempi del Chelsea.

