Conceicao: “Momento non facile, lavorare”. Il Milan gli conferma la fiducia

Milano, 2 marzo 2025 – Esonero? Dimissioni? “Lavorare”è invece la prima parola che proferisce Sergio Conceicao davanti ai microfoni dopo il terzo ko in fila del suo Milan con la Lazio. Sia chiaro, la presenza di un tecnico rossonero in sala stampa, di questi tempi, non è garanzia di conferma, come ben sa Paulo Fonseca. Ma il club, anzi, ribadisce immediatamente fiducia e vicinanza al tecnico portoghese con la presenza della dirigenza negli spogliatoi. “Potevamo anche vincere”, anzi, sostiene il tecnico portoghese. Dimostrazione di orgoglio. Sì, i toni non sono quelli della disfatta. Quali sono gli zero punti per chi parlava di obiettivo Champions solo una settimana fa. “Il momento non è per niente facile, lo sappiamo - l’ovvia ammissione - I giocatori sentono quello che c'è attorno al club. C'è una strada sola: lavorare e avere il massimo orgoglio per questi colori che difendiamo, dando il massimo tutti i giorni per cambiare la situazione. Ci sono anche episodi che succedono durante la partita, negativi per noi e decisivi per l'avversario: ma non voglio parlare di sfortuna”. Fuori il pubblico contesta: “I giocatori lo sentono: io sono stato giocatore e sappiamo che quando è così le scarpe sono bollenti. Non è facile: quando non riesce un dribbling, un passaggio e l'avversario fa gol”. Eppure si parla di carattere, dal bastone alla carota: «La squadra ha dimostrato grande carattere quando è rimasta in dieci, potevamo anche vincere. Alla fine è arrivato questo rigore. I giocatori mi danno risposte positive”. Matteo Gabbia, per certi versi, è quasi più diretto: “Difficile parlare. Ovvio che in spogliatoio il clima non sia buono, c'è amarezza, ma dobbiamo cercare di resettare come ogni volta dopo una partita che non va, con fiducia. Sembra una frase fatta, ma dobbiamo far sì che la stagione termini in maniera diversa”.