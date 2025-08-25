Milan, Harder a un passo: accordo con Sporting e giocatore

Milano, 25 agosto 2025 – Accordo con lo Sporting e, ora, accordo anche con il giocatore: Conrad Harder è vicinissimo al Milan. Il 20enne danese, reduce da una stagione da 11 gol in Portogallo, in rete anche nel weekend, era corteggiato anche dal Rennes. Oggi, secondo incontro a Casa Milan con gli agenti del centravanti. Dall'aria decisiva. Scambio di documenti in vista e possibile arrivo già domani.

Allo Sporting 24 milioni più 3 di bonus per il trasferimento a titolo definitivo. Per la punta è pronto un contratto da un milione e mezzo a stagione fino a giugno 2030. Dopo la telenovela Victor Boniface, con il giocatore rimasto due giorni a Milano senza convincere dal punto di vista clinico (doppia rottura del crociato tra 2018 e 2021), i rossoneri hanno virato con forza sul classe 2005.

Non l'unico obiettivo per l'attacco di Massimiliano Allegri: sullo sfondo, sempre Dusan Vlahovic, oltre alle opzioni Jackson (Chelsea), Arokodare (Genk), Embolo (Monaco). A centrocampo, invece, tentativo per Giovanni Fabbian del Bologna valutato 15 milioni. Qui il gioco degli incastri porterebbe Yunus Musah all'Atalanta e Marco Brescianini al Napoli. Al centro, peraltro, sempre monitorata la situazione Adrien Rabiot a Marsiglia. A centrocampo, sempre fuori dal progetto Ismael Bennacer e Yacine Adli. In difesa, infine, trattativa con il Como per il prestito di Alex Jimenez. Potrebbe arrivare invece un centrale: accostati al Diavolo Merih Demiral dell'Al-Ahli (ex Atalanta, Juventus e Sassuolo) e Caleb Okoli del Leicester (ex Frosinone, Atalanta, Cremonese e Spal) al momento in Championship.