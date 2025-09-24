Coppa Italia, Landucci: "Volevamo passare il turno. Felici per il gol di Gimenez"

Milano, 23 settembre 2025 – Non si ferma più il Milan che, dopo i tre successi di fila in campionato, ne inanella anche un quarto travolgendo 3-0 il Lecce e agguantando gli ottavi di Coppa Italia dove, a dicembre, affronterà la Lazio. Sulla scia di quanto già fatto contro Bologna e soprattutto Udinese, i rossoneri hanno squadernato l’ennesima prestazione debordante in attacco e molto accorta in difesa: già dai primi minuti, con le occasioni capitate sui piedi di Gimenez e Loftus-Cheek si era capito che sarebbe stata una serata a forti tinte rossonere. Convinzione che si è rafforzata quando il Lecce è rimasto in dieci per l’espulsione di Siebert al 16’. Appena cinque minuti più tardi il gol di Gimenez, che ha stappato la partita e spezzato la maledizione in zona gol che aveva colpito il messicano. Da quel momento è stato tutto in discesa per i rossoneri, che hanno colpito due legni con Nkunku e Rabiot e creato altre palle gol prima di chiudere i conti nella ripresa con le reti di Nkunku al 51’ e Pulisic (quinta stagionale tra campionato e cooppa per lo statunitense). Anche sul 3-0, però, i rossoneri non hanno alzato il pedale dall’acceleratore, colpendo altri due montanti e arrivando a un passo dal poker.

Nella serata perfetta di San Siro arrivano soltanto note liete per i rossoneri guidati ancora una volta da un Marco Landucci (Allegri scontava la seconda giornata di squalifica in Coppa Italia), apparso decisamente soddisfatto a fine gara ai microfoni Mediaset: “Secondo me siamo partiti un po’ piano, poi abbiamo fatto gol con loro che sono rimasti in dieci. Nel primo tempo avremmo dovuto velocizzare di più il gioco. La palla stagnava un po’. Nella ripresa abbiamo fatto sicuramente meglio. Chiaramente il Lecce è stato svantaggiato dal fatto di essere rimasto in dieci. Volevamo passare il turno, lo abbiamo fatto e siamo contenti”.

Elogi per la prestazione di Santi Gimenez, che si è sbloccato: “Un attaccante deve fare gol, ma le prestazioni sono sempre state buone. Si è sempre messo al servizio della squadra, ha avuto tante occasioni anche stasera ed era normale che segnasse prima o poi. Siamo contenti che lo abbia fatto stasera. Secondo me gli darà una bella mano”. Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono molto importanti ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra. Abbiamo trovato un gruppo meraviglioso, che si è messo a disposizione, lavora e sta attento a tutto. A Milanello ci sono una bella atmosfera e un bel gruppo di lavoro, ma abbiamo giocato solo quattro partite di campionato e bisogna restare molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. O si migliora o si peggiora e noi vogliamo cercare di migliorare sempre perché questo deve essere l’obiettivo del Milan”. Adesso testa alla sfida di domenica contro il Napoli: “Sarà una bella sfida, una grande partita. Loro sono una grande squadra. Lo sappiamo e da domani cominceremo a preparare la gara. Lo scorso anno il Napoli ha fatto un grande campionato e in estate si sono rinforzati ancor di più. Domenica sarà una bella sfida, di quelle che tutti vogliono giocare, e noi la affronteremo con grande umiltà. Sarà importante ma siamo comunque soltanto alla quinta giornata”.