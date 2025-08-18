Coppa Italia, Landucci: "La squadra ha fatto una buona gara ma bisogna migliorare"

Milano, 17 agosto 2025 – Comincia con una vittoria la nuova stagione del Milan. Guidati da mister Marco Landucci in virtù della squalifica di due turni comminata a Massimiliano Allegri nella finale del 2024, i rossoneri hanno infatti superato il primo turno di Coppa Italia sconfiggendo 2-0 il Bari. Ad aprire le danze ci ha pensato al quarto d’ora Leao con un perfetto stacco di testa su cross di Tomori. La partita del portoghese è durata però soltanto qualche secondo in più perché, proprio in occasione nell’azione che ha portato al vantaggio, il rossonero si è infortunato al polpaccio ed è stato costretto a lasciare il posto a Gimenez. Sull’1-0, i rossoneri hanno comunque continuato a macinare gioco con personalità, creando diverse palle gol, tra cui anche una traversa colpita da Pulisic prima dell’intervallo. Per arrivare al raddoppio, il Milan ha così dovuto attendere i primi minuti della ripresa quando, dopo un bello scambio con Gimenez, Pulisic di destro ha siglato un 2-0 che poi il Milan ha saputo proteggere senza particolari affanni nonostante l’intraprendenza di un Bari mai domo. Soddisfatto a fine gara, ai microfoni di Canale 5, mister Marco Landucci: “Abbiamo avuto un ottimo atteggiamento – ha spiegato il tecnico toscano – e non era facile in questa prima gara ufficiale. La squadra ha interpretato bene le cose che erano state chieste. Nel primo tempo abbiamo forse sbagliato qualcosa di troppo, ma la squadra ha fatto una partita molto seria”. L’unico neo della serata è stato l’infortunio occorso a Rafa Leao nel corso dell’azione che ha portato all’1-0: “Esordio in campionato con la Cremonese a rischio? Questo non lo so. È uscito perché ha sentito un fastidio. Non volevamo rischiare più di tanto. Vedremo domani quelli che saranno i risultati degli esami medici che farà”. Sui cambiamenti di modulo in fase di impostazione: “Sono cose che facciamo in base alle situazioni della gara. Avevamo impostato la partita con la difesa a tre perché sapevamo che avevano linee strette e dovevamo cercare di trovare Pulisic e Loftus-Cheek dietro ai loro centrocampisti e cercare di cambiare gioco. Dovevamo anche andare in pressione uomo contro uomo come poi abbiamo fatto e credo che la squadra abbia disputato una buona partita anche se c’è da migliorare perché il Bari ha fatto qualche tiro di troppo in porta”. Positiva anche la gara di Gimenez, partito dalla panchina e autore dell’assist per il 2-0. Nonostante le tante voci di mercato che vogliono il Milan su un altro attaccante (Hojlund e Vlahovic sono in pole), il messicano viene comunque ritenuto una pedina importante dello scacchiere: “Di mercato non posso parlare. Santi è arrivato il 4 di agosto e anche questo va messo in preventito. È entrato bene, ha fatto un assist per Pulisic. Non è vero che non viene tenuto in considerazione. Sta facendo bene e siamo molto contenti di lui e dell’atteggiamento di tutta la squadra, che da quando siamo arrivati ha dato il 100%. A Milanello si è creato una bella atmosfera. Poi è chiaro che bisogna fare risultato, che è la cosa più importante, ma ci sono buone possibilità. Abbiamo battuto il Bari che non era semplice. Sono gare che vanno vinte sul campo. Adesso ci godiamo la vittoria di stasera e poi pensiamo all’esordio in campionato con la Cremonese che non sarà semplice. Questa squadra deve pensare a una partita alla volta, cercando di fare il meglio possibile”.