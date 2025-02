Da milanello. Leao rischia il taglio. Pavlovic con Tomori

Conceiçao e il Milan in cerca di riscatto e solidità, dopo i ko con Feyenoord e Torino. Il tecnico rossonero medita di rinunciare alla formula dei cosiddetti ’Fab Four’, i 4 uomini offensivi, per inserire un centrocampista in più: Musah potrebbe trovare spazio in mediana con Fofana e Reijnders, con due tra Pulici, Joao Felix e Leao a sostegno di Gimenez in attacco.

La rifinitura di oggi chiarirà se alla sostituzione con il Torino seguirà la panchina dal primo minuto al Dall’Ara per Leao, che nel caso diventerebbe arma per spaccare la partita in corso d’opera.

Dopo il ko con i granata e il pasticcio Maignan-Thiaw sull’autorete che ha sbloccato la gara, il centrale potrebbe pagar dazio, con il ritorno di Tomori in coppia con Pavlovic e le conferme di Jimenez ed Hernandez sulle corsie laterali. Con ogni probabilità, infatti, Conceicao non recupererà Kyle Walker dal problema muscolare che lo ha costretto ai box già nell’ultimo turno di campionato.