Dall’infermeria. Conferme per Pulisic: lesione al polpaccio. Dovrebbe tornare in Supercoppa con la Juve

Gli esami strumentali hanno confermato quel che si temeva: il 2024 di Christian Pulisic con ogni probabilità si è chiuso a Bergamo. Ieri l’attaccante si è sottoposto ad una risonanza magnetica da cui emerge una “lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro“. Nuovi controlli sono previsti tra una settimana, ma per Capitan America si prospettano alcune settimane di stop. L’allenatore vorrebbe recuperarlo per il match contro la Roma in programma il 29 dicembre a San Siro, ma la data più probabile per il rientro è quella del 3 gennaio: la sfida con la Juventus a Riad per la Supercoppa Italiana.