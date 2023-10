Diavolo con i nervi tesi . Pioli deluso: "Troppi errori"

È un Pioli deluso quello che si è presentato ai microfoni pochi minuti dopo la fine della partita pareggiata dal Milan 2-2 sul campo del Napoli. Di per sé un risultato positivo, soprattutto dopo i ko contro la Juventus e contro il PSG in Champions, ma che non può soddisfare il tecnico del Milan perché la sua squadra è andata al riposo avanti 2-0 e in completo controllo della partita. E con questo vantaggio una grande squadra, di solito, non si fa riprendere.

"Se avessimo perso anche questa partita, avremmo dovuto parlare di un periodo sfortunato – ha detto Pioli -. L’errore è stato concedere il primo gol al Napoli, li abbiamo rimessi in gioco dopo un primo tempo in cui abbiamo dominato. Per quello che abbiamo creato nei primi 45’, due gol sono molto pochi, avremmo dovuto segnare più gol. Uscire con un solo punto da questo incontro è un grande dispiacere…". Leao è uscito infuriato, il labiale verso Pioli è stato chiaro. "Perché (mi togli ndr)". Rafa ha chiesto spiegazioni per il suo cambio a 10’ dal termine. "Avevamo bisogno di energie fresche, abbiamo giocato due partite in pochi giorni. E così ho inserito due giocatori freschi, Jovic per poco non fa l’assist per il 3-2… Leao chiede spiegazioni legittimamente e io gliele darò". Mister, stasera il bicchiere è mezzo vuoto. "Quando vai sul 2-0, la partita la devi portare a casa…". Il Milan ha creato tantissimo ma non riesce ad essere concreto. "Mi auguro che sia solamente un discorso momentaneo, a volte calci male e fai gol.. Quello che conta è proporre un calcio offensivo e propositivo, favorendo l’inserimento dei nostri centrocampisti. Vogliamo essere competitivi e cercare di vincere, competere in campionato e in Champions League". Sui tanti infortunati… "Kalulu non avrebbe dovuto giocare, non sappiamo se è una contusione o un problema muscolare, Pulisic ha subito un affaticamento al flessore, mentre Pellegrino ha avuto una distorsione alla caviglia ed è dovuto uscire".

Deluso anche il bomber Giroud. "Sono molto deluso e frustrato perché abbiamo iniziato bene, abbiamo segnato 2 gol, dovevamo farne 3 o 4 nel primo tempo – ha detto Giroud -. Nel secondo tempo sapevamo che il Napoli avrebbe reagito e sapevamo che sarebbe stato difficile. Ci siamo detti che avremmo dovuto entrare in campo concentrati e non fare errori e invece… Stasera abbiamo perso due punti. Abbiamo creato tanto, tantissimo, e avremmo dovuto segnare di più. Delusione per il cambio? Quando sono uscito ero deluso perché avevo voglia di aiutare la squadra e mi sentivo di poterlo fare. Ma il mister ha fatto le sue scelte e io le rispetto, dopo 5’ minuti è tornato tutto a posto". I due gol? "Sono felice per la squadra e per me stesso perché erano 5 partite di serie A che non andavo a segno. Non sono però soddisfatto al 100 per 100 perché non siamo riusciti a vincere".