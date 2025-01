Domani Juventus-Milan. Conceiçao in emergenza. C’è Gabbia per Tomori. Pulisic, si decide oggi

Il crocevia della stagione di Juventus e Milan (soprattutto per i rossoneri che rincorrono la zona Champions distante cinque punti, ma con una partita da recuperare) passa dall’Allianz Stadium di Torino dove domani pomeriggio le due squadre si sfideranno quindici giorni dopo il rocambolesco match di Supercoppa. Causa squalifiche e infortuni Sergio Conceiçao non potrà disporre della rosa al completo: Thiaw è infortunato, il grande ex Morata (anche lui uscito acciaccato dal Sinigaglia) è stato fermato dal giudice sportivo mentre qualche spiraglio c’è ancora per Pulisic, che nonostante l’affaticamento potrebbe comunque accomodarsi in panchina (dipende dalla rifinitura di oggi, mentre ieri a Milanello si sono visti Scaroni, Ibrahimovic e Moncada)). Scelte dunque obbligate per l’allenatore che in difesa riproporrà Gabbia dal primo minuto al fianco di Tomori, mentre a centrocampo, considerata la forma ancora precaria di Bennacer, punterà su Fofana e Reijnders con Musah. Aspettando magari il recupero di Loftus Cheek. Davanti le alternative non sono tante ed allora ecco il tridente composto da Jimenez, Abraham (l’unica alternativa è il giovane Camarda) e Leao. Vero, non sono abituati a giocare insieme, però hanno tutto per andare d’accordo. Improvvisazione in velocità, uno-due, attacco della profondità. Segnano poco, questo è il vero problema.

Sul fronte bianconero, Thiago Motta ritrova Dusan Vlahovic, che ieri ha svolto l’intero allenamento insieme ai compagni. E il tecnico può sorridere: il bomber bianconero sarà tra i convocati per la sfida di domani. Ha lavorato ancora a parte, invece, Francisco Conceiçao, il quale rischia di saltare anche questo confronto con papà Sergio dopo il forfait nella semifinale di Supercoppa Italiana giocata in Arabia lo scorso 3 gennaio.

Giulio Mola