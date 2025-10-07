Dopo il pari con la Juventus. Allegri-Leao, vincono i dubbi. Rafa non punge

Sorrisi e applausi prima (all’indirizzo di Max Allegri), urla e strafalcioni poi (rossoneri attori protagonisti). Con fischi finali per tutti. In mezzo litri di ’anestesia’ capaci di addormentare chi si aspettava ben altro show. Al di là di moduli e uomini, lo 0-0 fra Juventus e Milan è un pareggiaccio infarcito di punti interrogativi. Anche per il Diavolo, più in palla ma sprecone. Sono mancati gli attaccanti e per poter essere squadra da scudetto il Milan deve osare di più e sbagliare meno. Vero, 4 punti fra Napoli e bianconeri sono tanta roba, ma il rigore tirato in curva da Pulisic ("Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte di più per sistemare le cose", il suo “post“) e le due occasioni fallite dal Leao ’part time’ aumentano i rimpianti.

Il day after è quello delle riflessioni. Si riavvolge il nastro: dopo un’ora di gioco fuori Gimenez (il migliore dopo Modric) e dentro Leao (il peggiore). Nella gara numero 200 in A il portoghese ha fatto arrabbiare persino l’allenatore, che lo ha inserito per dargli (giustamente) minutaggio ricevendo però un contributo modesto. Dopo aver sfiorato il gol da centrocampo, unico lampo di genio, Rafa si è eclissato in un ruolo (da numero 9) in cui ancora non riesce a immedesimarsi. Questione di mira. Forse. Di movimenti, da capire. Soprattutto di concentrazione. "Non è che per lui è una posizione nuova - ha precisato Allegri -. Al Lille da ragazzo giocava già da centravanti. Il movimento che fa sulla palla di Modric è stato quello di un centravanti, ha fatto un taglio meraviglioso. Però quando arriva lì uno come lui deve fare gol".

Di fronte a certe prestazioni ci si chiede quanto ci vorrà per vedere il miglior Leao in una nuova posizione prima che diventi un problema per il Milan. Deve allinearsi col gruppo. E alzare l’asticella, perché altrimenti diventerebbe solo un comprimario di talento. Avere alle spalle Modric, capace di mandarlo in porta ad occhi chiusi, dovrebbe essere uno stimolo in più per Rafa, al quale in estate l’allenatore ha chiesto esplicitamente di uscire dalla “comfort zone“ della fascia e diventare attaccante vero. Perché ad oggi, Gimenez non avrà stile e non sarà neppure spietato in area ma è comunque un punto di riferimento. Lotta e fa i movimenti giusti senza risparmiarsi. Allegri dovrà decidere a chi dare fiducia, se al messicano che fa a sportellate e si sacrifica o al portoghese che dopo quattro anni continua ad essere oggetto di discussioni. Non è sbagliato chiedere a Leao di più, ma è evidente che questa pressione addosso fa fatica a reggerla. All’allenatore però non interessa solo quello che deve fare Leao, bensì costruire un Milan vincente. Le metamorfosi non sono ammesse. Quanto al calendario ’extra A’, la sfida di ottavi di finale di Coppa Italia fra Lazio e Milan, sarà giovedì 4 dicembre.