E all’improvviso Pioli si trovò da solo. Squadra in crisi, tecnico deluso: serve Ibra?

Ieri Stefano Pioli ha ricevuto dalle mani dell’AD rossonero Giorgio Furlani una targa celebrativa per le 200 panchine rossonere raggiunte nella serata amarissima di Parigi: una parentesi felice all’interno di giorni più che difficili, dove la posizione del tecnico emiliano è stata messa sotto i riflettori non solo per i risultati, negativi, conseguiti contro Juventus e PSG. Dopo gli addii estivi di Paolo Maldini e Frederic Massara, il nuovo assetto dirigenziale ha visto la figura di Pioli “arricchirsi“ di un ruolo manageriale mai avuto prima: dalle scelte di mercato alla gestione organizzativa, è stato eletto uomo di fiducia e consigliere dell’amministratore delegato e di Moncada. Ma alle maggiori responsabilità ricevute hanno fatto seguito più rischi e critiche, non solo a livello tecnico.

Ora, alle soglie dell’inverno, la solitudine dell’allenatore è emersa palesando la mancanza, oltre che di un dirigente presente e capace di metterci la faccia quando la nave perde la rotta, di un leader pronto a ricompattare lo spogliatoio dando il giusto sostegno al suo primo comandante. Pioli è stato sempre descritto come un tecnico pronto ad ascoltare i consigli dei senatori del gruppo ma ultimamente sono arrivati segnali contrastanti: dallo stupore e disappunto palesati da Theo Hernandez e Leao durante la sfida in casa della Roma al momento della sostituzione dell’ammonito Loftus-Cheek, passando per la decisione di togliere Pulisic dal campo dopo l’espulsione di Thiaw contro la Juventus, fino al botta e risposta (poi rientrato col rientro a Milano) con capitan Calabria nella pancia del Parco dei Principi riguardo “l’impegno e la dedizione al lavoro di alcuni elementi della squadra“. Episodi singoli che, sommati, minano il ruolo di responsabile a tutto tondo dell’allenatore che, mai come oggi, sembra aver bisogno di un sostegno ulteriore: Pioli finora non è stato messo in discussione e gode della stima della società ma aggiustare il tiro prima che sia troppo tardi è una possibilità da vagliare.

Pronto intervento Zlatan. Le parole dette a caldo dal capitano rossonero hanno evidenziato come si avverta la mancanza di una figura autorevole che possa smorzare le tensioni nei momenti più difficili dando lucidità e la giusta dose di carica emotiva: ad oggi, il nome giusto per ricoprire quel ruolo sembra essere quello di Ibrahimovic. Lo svedese rappresenterebbe il collante perfetto tra dirigenza, staff, squadra e media, con la sua abilità nel non tirarsi indietro mai nemmeno davanti alle situazioni più scomode: le strade del Diavolo e di Zlatan non si sono mai realmente separate e nelle ultime settimane tutti gli esponenti di spicco del club, dal numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, all’ad Furlani passando per il presidente Scaroni, hanno confermato che incontri con l’ex attaccante ci sono stati, ribadendo come le porte di Milanello restino spalancate per il ritorno in una nuova veste.

E Pioli? Ha già detto che una figura carismatica come quella di Zlatan sarebbe utile alla causa rossonera, e quella comparsata dopo la debàcle nel derby ne è stata la riprova: il giusto mix di autorità e saggezza da campione navigato potrebbe rafforzare anche la figura dell’allenatore stesso che non dovrebbe in nessun modo vedersi demansionato in caso di arrivo di Ibra con un ruolo di sostegno, anzi. Lo svedese è il leone capace di proteggere il branco ma anche l’emblema del milanismo a 360. E Pioli, forte delle sue idee, potrebbe trovare nel suo ex numero 11 il bandolo dell’intricata matassa che ha tra le mani.