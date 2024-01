E’ un Milan magnifique. Adli-Giroud-Theo: show. Il Diavolo parla francese

Tre è il numero perfetto. Tre, come i punti conquistati nella notte della paura. Tre, come i gol tutti in salsa francese che hanno regalato emozioni forti ai 74mila di San Siro. Tre, come le vittorie di fila in campionato dei rossoneri. La partita del grande Freddo (e non solo per la temperatura di ieri sera, vicinissima allo zero) fra le deluse dell’ultimo turno di Coppa Italia e già al giro di boa praticamente fuori dai giochi scudetto, consegna un successo importantissimo al Milan che batte la Roma (3-1) e consolida il terzo posto (+8 sul quarto). Match in bilico solo a metà ripresa, alla fine premiati qualità e organizzazione.

Come richiesto da Stefano Pioli, i fischi incassati alla fine del match con l’Atalanta in coppa sono serviti da stimolo per riconquistare i tifosi sotto gli occhi di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, scesi nello spogliatoio a incoraggiare e motivare il gruppo pochi minuti prima del fischio d’inizio. Agli uomini di Mourinho (squalificato e appartato in tribuna autorità) non è bastata la reazione d’orgoglio dopo il 2-0 per evitare un’altra delusione: ora anche la zona Champions si allontana.

Pioli tornava alle origini, con Theo sulla fascia sinistra e l’inserimento di Gabbia al centro della difesa. Tra i giallorossi dentro Spinazzola ed El Shaarawy, ma la sorpresa era Svilar. Avvio scoppiettante della Roma che si mostrava più coraggiosa. Le buone intenzioni duravano però pochi giri di lancetta, perché prese le misure agli avversari (10’) il Milan spaccava il match: tre tocchi mandavano in tilt gli ospiti, sinistro di Adli dal limite imprendibile. Primo gol in maglia rossonera da incorniciare.

La Roma subiva il colpo e faticava a riprendersi. A centrocampo poco pressing e movimento senza palla al cospetto di un Loftus-Cheek immarcabile, mentre davanti Lukaku (ben controllato da Gabbia) si sbracciava chiedendo di essere servito. Il Milan, compatto e ordinato, controllava e ripartiva approfittando delle voragini nella difesa giallorossa: Pulisic per due volte, di testa e di piede, sfiorava il raddoppio. L’unico squillo della Roma al 29’: Celik innescato da Cristante impegnava Maignan.

Entrava Pellegrini ma lo spartito non cambiava. Milan più determinato, e ancora al minuto 10’ i rossoneri colpivano: palla vagante in area, testa di Kjaer, altra capocciata di Giroud (decima rete stagionale) e 2-0 fra le proteste dei giallorossi per un energico contatto Pulisic-Cristante. La Roma restava aggrappata al match grazie al rigore trasformato da Paredes (23’) dopo fallo di Calabria su Pellegrini. L’ingresso di Belotti e la crescita dello stesso Pellegrini spaventavano i rossoneri fino al bellissimo gol di sinistro di Hernandez (38’) che chiudeva il match.