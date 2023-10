Fantasma Leao. Tomori resta solo. Reijnders regala

MAIGNAN 5. Politano lo fulmina con un terra-aria sotto la traversa. Con Raspadori fa peggio: piazza male la barriera e prende gol sul suo palo. Mezzo punto per aver salvato il punticino sul gong.

CALABRIA 6.5. Si allena con Leao per arrivare pronto a Kvara. Poi apre il compasso per la testa del raddoppio di Giroud.

KALULU 6. Solo il tempo per un allungo e un fallo subito da Elmas. Poi il muscolo lo lascia a piedi (19’ Pellegrino 5. Esordio a freddo, mancano misure e fiducia: Politano ringrazia).

TOMORI 6.5. Un uomo solo a reggere il muro. Costretto agli straordinari, regge finché può.

THEO HERNANDEZ 5.5. Corre a vuoto, con Leao dialoga poco, incide meno.

MUSAH 5.5. Da un’area all’altra è uomo ovunque finché la batteria regge.

KRUNIC 6. Mette ordine in mezzo, dà una mano dietro: il suo lo fa.

REIJNDERS 5.5. S’inserisce da attaccante aggiunto, conclude da centrale difensivo. Il rigore in movimento alle stelle grida vendetta.

PULISIC 6. Approccia con doveri difensivi in supporto a Calabria, determina servendo per il vantaggio. Esce acciaccato dopo un tempo (46’ Romero 5. Fisicamente soffre, in difesa è costretto al fallo: da quello nasce il pari Napoli).

GIROUD 7. Vedi Napoli e poi segni. Due frustate che rialzano la testa del Milan per un po’. Esce scuro in volto.

LEAO 5. Fa il Leao solo una volta, conclude da lontano senza nemmeno alzare il pallone. Troppo poco per essere il vero.

ALL. PIOLI 5.5. Le scelte più discutibili sono quelle obbligate. Giocarsi il finale senza Giroud e Leao un rischio evitabile.

Florenzi, Okafor, Jovic sv

VOTO SQUADRA 6