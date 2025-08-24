Fofana non punge. Modric brilla al buio. Altalena Estupiñan
MAIGNAN 6. Reattivo sulla sberla di Bonazzoli, non può nulla su Baschirotto e Bonazzoli.
TOMORI 6. Passa da terzo di difesa a terzino, senza strafare. Accompagna, rientra, rispetta le consegne.
GABBIA 6. Quando la Cremonese si rilancia in contropiede, sbroglia sempre. Sorpreso, come tutto il reparto, sull’1-0 così come sul bis.
PAVLOVIC 6. Regala palla a Collocolo, Maignan rimedia. Qualche impaccio con i piedi, ma lotta e va a prendersi l’1-1.
ESTUPIÑAN 5. Non prende praticamente mai Zerbin e si becca i primi brontolii di San Siro. Suo l’assist a Pavlovic: non basta, Allegri lo boccia all’intervallo.
LOFTUS-CHEEK 5. Si lascia scappare via Baschirotto sul gol. Al dunque sbaglia le scelte, non sfonda.
MODRIC 6,5. Tocca la palla spesso d’esterno, come sottolineato da Allegri. Amministra con la naturalezza del campione.
FOFANA 5. Si butta negli spazi e cerca di legare il centrocampo con l’attacco. Volontà disordinata: spara a salve e non marca Bonazzoli.
SAELEMAEKERS 6,5. Come con il Bari, tra i più in palla. Punta e salta l’uomo. Con furbizia, fa nascere il pareggio.
GIMENEZ 4,5. Nei corpo a corpo la spunta sempre Baschirotto. Cercare la porta, non la trova mai.
PULISIC 5,5. Svaria, si accentra, sprinta. Al dunque, però, combina troppo poco.
All. ALLEGRI 5. Illusione col Bari e due passi indietro: patatrac immediato.
Jimenez 5,5. Non azzanna, giallo che non piacerà ad Allegri. Chukwueze 5,5. Non cambia le carte in tavola. Jashari sv.
Voto squadra 5.
l. m.
