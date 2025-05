Fra Theo Hernandez e il Milan si inserisce il Real Madrid

Milano, 3 maggio 2025 - Il Real Madrid pensa al ritorno di Theo Hernandez. La notizia arriva dalla Spagna, fonte As.

Il francese, nel 2019, era arrivato al Milan proprio dai Blancos per una cifra di poco superiore ai 20 milioni. E ora il club di Florentino Perez studia un’offerta per riportarlo indietro. Gli spagnoli sono pronti a fare leva sulla situazione contrattuale del giocatore: il 27enne andrà in scadenza a giugno 2026 e le trattative per il rinnovo, con il Diavolo, non hanno ancora partorito la classica fumata bianca. Tutt’altro.

Theo Hernandez ha sempre dato segnali positivi in merito alla sua volontà di permanenza in rossonero. Attualmente percepisce un ingaggio da 4,5 milioni a stagione e avrebbe chiesto un aumento per arrivare a circa 6,5. Il Milan, invece, sarebbe orientato a confermare lo stipendio attuale, prolungando fino al 2028 (mentre il giocatore avrebbe preferito un anno in più).

“Non possiamo permetterci di perdere giocatori a zero”, le recenti parole di Geoffrey Moncada. Il rischio però ci sarebbe se si arrivasse a quest’estate senza un rinnovo. Il Milan peraltro, a gennaio, aveva accettato l’offerta di circa 47 milioni presentata dal Como. Proposta che però Theo Hernandez aveva rifiutato.

Il Real Madrid monitora la situazione e, secondo As, pensa a una proposta dalle cifre contenute. Il valore del giocatore si è decisamente abbassato, per la discontinuità delle prestazioni e, appunto, per la situazione contrattuale. Quest’estate, col Bayern Monaco interessato, si parlava ad esempio di circa 80 milioni. Potrebbe entrare nella trattativa anche Alex Jimenez: riscattato dal Milan lo scorso giugno, ma col Real che detiene un diritto di recompra (9 milioni a giugno 2025, 12 milioni a giugno 2026).

Intanto il francese mette nel mirino la partita di lunedì, sul campo del Genoa, alle ore 20.45. Il nuovo 3-4-3 varato da Conceiçao è su misura sulle sue caratteristiche e ha contribuito al rilancio del giocatore, così come del resto della squadra. E il Real Madrid osserva.