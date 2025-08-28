Fretta Milan, Allegri chiede solo Vlahovic

di Giulio Mola e Luca Mignani

Caos (e neppure troppo calmo) in casa Milan nell’ultimo lunghissimo weekend d’agosto. Da una parte la tensione alla vigilia della trasferta di Lecce dove i rossoneri giocheranno ancora una volta senza Leao, dall’altra la preoccupazione per un mercato confuso e incerto soprattutto in questi ultimi giorni. Tre gli ipotetici obiettivi di Igli Tare (un attaccante, un difensore e "l’occasione" Rabiot), ma la fretta e le diversità di vedute con la proprietà rendono tutto più complicato. A partire dal rinforzo più importante, quello per il reparto avanzato. Una priorità, visto che al momento Massimiliano Allegri può contare solo su Santi Gimenez, che proprio non ha convinto al debutto con la Cremonese. Ma dopo la trattativa saltata per Boniface, c’è da registrare un’altra fumata nera. Il Milan non riesce a chiudere nemmeno l’acquisto del 20enne Conrad Harder. Ufficialmente per uno strano gioco di incastri ed esigenze della società dello Sporting (i biancoverdi stanno ancora aspettando di chiudere definitivamente la trattativa con il Panathinaikos per Ioannidis), ma pure per le bizze del giocatore e degli agenti che avrebbero cambiato le carte in tavola, alzando le richieste; in realtà l’allenatore rossonero non ha mai dato l’ok definitivo per l’attaccante danese e continua a chiedere solo Dusan Vlahovic.

Sono ore decisive, perché se da una parte la Juventus fa di tutto per riportare a casa Kolo Muani (ormai fuori dal progetto Psg) il Milan è pronto ad offrire un contratto da 6 milioni a stagione (più bonus) al serbo, la metà dello stipendio attuale. Accetterà l’attaccante pur di ritrovare un allenatore che lo ha sempre stimato? Il problema è che va trovato anche l’accordo con la Juventus che è poco propensa a trattare sul cartellino: dalla richiesta iniziale di 25 milioni può scendere a 22, il Diavolo oggi arriva a 15 più bonus. Si vedrà. Un’alternativa più che valida potrebbe essere Christopher Nkunku, 27enne francese in uscita dal Chelsea.

Intanto, si lavora per un altro "pupillo" di Allegri, Adrien Rabiot: il Marsiglia chiede 15 milioni per il 30enne in uscita e in scadenza l’anno prossimo. Busta paga da 5 milioni e contatti con la madre-agente Veronique: sul tavolo anche le commissioni per un giocatore che gode della massima stima del tecnico. Nel mentre, in uscita, potrebbe arrivare un altro "gruzzolo" da 50 milioni: Chukwueze-Fulham e Musah-Atalanta (mentre su Alex Jimenez c’è anche la Roma, oltre al Como). In entrata, invece, occhio al difensore: Pietro Comuzzo torna d’attualità, in una lista che comprende Demiral e Okoli e che, come da copione, non esclude sorprese.