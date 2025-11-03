Gabbia un orologio. Fofana tutto fumo. Un Leao a fiammate
MAIGNAN 7,5. Stecca qualche volta con i piedi: pazienza. In autorevole controllo tra i pali, vola sul rigore di Dybala.
DE WINTER 5,5. Buco aereo sul cross di Celik per Dybala. Soffre l’argentino, pur costruendo.
GABBIA 6,5. Imposta con la solita regolarità, anche una proiezione e una zuccata in area giallorossa.
PAVLOVIC 7. Soulé, con il suo passo corto, lo porta a spasso spesso. Lui non molla, tutt’altro: secondo gol stagionale, seguendo l’azione quasi da incursore navigato. Controlla Bailey.
SAELEMAEKERS 6,5. L’incipit di Wesley lo manda fuori giri. Quando prende ad accentrarsi, fa ammattire El Aynaoui e non solo. Scintille con l’ex Flamengo, in un duello che porta poi dalla sua.
FOFANA 5. Generosità, pressione, gamba. Ma rifiniture e tiri da dimenticare. E manda anche sul dischetto Dybala.
MODRIC 6,5. Braccato da Cristante, smista lo stesso. Rincorre tutti, anche Soulé. Senza palla, si muove rasentando la perfezione.
RICCI 6. Rischia un autogol, calcia addosso a Svilar. Applicazione, però, tanta. Crescita nella ripresa.
BARTESAGHI 6. Celik è assatanato. La pulizia, però, emerge: sull’1-0, sulla palla golosa sciupata da Fofana.
NKUNKU 5,5. Spara a salve, troppi palloni giocati all’indietro. E un palo ravvicinato.
LEAO 7,5. In partita fin da subito, per quanto affidato alle “carezze“ di Mancini. Appena ha spazio vola via a Ndicka: assist. Poi errori e fiammate.
All. ALLEGRI 7. Rosa ridotta all’osso (tre cambi), soffre per poi rialzarsi. E mette ko la capolista.
Loftus-Cheek, Athekame, Tomori sv.
VOTO SQUADRA 7
l. m.
