Garanzia Giroud. Tre anni in doppia cifra. Crede ancora nel titolo

Monsieur Giroud non smette di stupire: nonostante le trentasette primavere riportate sulla sua carta d’identità, il bomber rossonero continua ad essere il trascinatore implacabile della squadra di Pioli, anche nelle serate in cui la sua stella sembra brillare meno del solito. Domenica sera i 74mila di San Siro hanno potuto riproporre l’amato coro "Si è girato Giroud", quando il colpo di testa del numero 9 di casa, su sponda precisa di Kjaer, ha infilato Svilar per il momentaneo 2-0: lo show, però, non si è fermato qui, perché poco prima dello scadere uno splendido assist di tacco confezionato da Olly ha permesso al connazionale Theo Hernandez di mettere in ghiaccio la partita. "Con Theo ci conosciamo bene, sapevo che sarebbe andato dietro di me, sono stato un po’ fortunato perché la palla è passata sotto le gambe dell’avversario ma è lui che ha fatto un grande gol," il commento dell’attaccante.

La prestazione offerta contro i giallorossi non solo, dunque, ha pesato in modo decisivo sul successo del Diavolo ma ha permesso a Giroud di tagliare l’ennesimo traguardo di una carriera costellata di successi: con il gol segnato ai capitolini, il secondo consecutivo in campionato, ha raggiunto quota 10 reti in Serie A (undici stagionali fino a questo momento) per la terza stagione di fila in campionato. Un record che, in casa rossonera, era riuscito prima ad Alexandre Pato (tra le stagioni 2008/09 e 2010/11). La carica espressa da Olivier non si è ferma al mero contributo in campo ma è fondamentale anche all’interno dello spogliatoio che, dopo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, aveva bisogno di nuovi leader a cui fare riferimento. Giroud, insieme allo stesso Theo e a Maignan, è sicuramente uno di questi e le parole rilasciate a ridosso del 3-1 di domenica ne sono la conferma: sognare non costa nulla, ma quello che conta sono i piedi per terra e il duro lavoro per non perdere la giusta direzione. "Siamo a nove punti dal primo posto ma non facciamo la corsa su quelli davanti, dobbiamo concentrarci su di noi, passo dopo passo. Chi va piano va sano e va lontano. Speriamo che chi è prima di noi in classifica sbagli qualcosa". Come dire, nessun tabù sulla parola Scudetto (lo ha invece detto, sorridendo, Pioli che ha richiesto di togliere il suo Diavolo tra le papabili vincitrici del titolo nazionale a fine stagione) ma occhi e mente ben fissi sulla meta da raggiungere che, in questo caso, è dimostrare di aver imparato dagli errori commessi in passato per vivere un girone di ritorno a ritmi (e punti) decisamente diversi da quelli dell’andata.

Il paragone con Benjamin Button è sempre stato un marchio di fabbrica dello svedese, neo Senior Advisor di RedBird, ma calza a pennello anche sul bomber d’Oltralpe che non sembra accusare l’avanzare del tempo mostrando un rendimento sempre sopra livello e, con un contratto in scadenza il prossimo giugno, le riflessioni da fare in via Aldo Rossi sono tante. L’idea del club rossonero sarebbe quella di proporgli un prolungamento fino al 30 giugno 2025, con uno stipendio più basso rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro percepiti, contando sull’attaccamento alla maglia, sull’amore per la città di Milano e, soprattutto, sulla sua voglia inesauribile di continuare a giocare, resistendo magari alle sirene della MLS. Sicuramente le parti si incontreranno a stagione inoltrata, con una decisione definitiva che verrà presa in primavera.