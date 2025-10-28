Milan, Gerry Cardinale: “Ho speso più di tutti quest'estate, voglio innovare come Berlusconi"

Milano, 28 ottobre 2025 – “Il Milan è la sfida più difficile della mia carriera”. “Nell'ultimo mercato abbiamo speso più di tutte la altre squadre di Serie A”. E ancora: “Voglio innovare come fece Berlusconi”. Così Gerry Cardinale, proprietario con RedBird del club di rossonero, durante un'intervista al podcast statunitense The Varsity. “In tre anni, a livello di flusso di cassa, siamo stati positivi per la prima volta in diciassette. E non metto quei soldi da parte, ma li reinvesto nella squadra”. In più, il nuovo stadio “per trasformare il profilo finanziario del Milan e portarlo ai livelli dei club di Premier League. Perché per noi la vera concorrenza è lì, nel campionato inglese”. Entrando nel merito: “La Premier ha quasi quattro volte le entrate televisive rispetto alle altre leghe europee, è un problema. Però, in Serie A, l'ultima in classifica può battere la prima: è il campionato più competitivo, ma non è pagato per questo. I distributori vogliono solo il meglio, per questo è nata l'idea della Superlega: negli Stati Uniti nessuno vuole vedere Cagliari-Lecce e questo è un problema”. In passato, Gerry Cardinale si era autodefinito un Silvio Berlusconi 2.0: “La mia pr è impazzita. Ma intendevo dire che voglio innovare, come fece lui e come Steinbrenner con i New York Yankees ai loro tempi. Oggi però non si può fare nello stesso modo. Tutto è troppo costoso, ci sono fondi miliardari. Bisogna trovare un'altra via: nello sport si pensa che più spendi e più vinci, ma non è così”. Intanto la squadra di Massimiliano Allegri, terza a -1 da Napoli e Roma, scenderà in campo questa sera a Bergamo (20.45) contro l'Atalanta. Sempre assenti Pulisic, Rabiot ed Estupinan, oltre a Jashari. Recuperato Loftus-Cheek. Si va verso una formazione molto simile a quella che ha pareggiato 2-2 con il Pisa: Tomori torna titolare al posto di De Winter in difesa, mentre in avanti nel ballottaggio tra Gimenez e Nkunku sembra ancora favorito il messicano.