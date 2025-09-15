Gimenez che errori. Ricci-Nkunku pronti. Maignan va ko
MAIGNAN 6. Rischia grosso in disimpegno. Mano salda sul cross di Orsolini. Poi il risentimento al polpaccio. TOMORI 6. Ammonito per...
TOMORI 6. Ammonito per un’entrata scriteriata su Cambiaghi: ne teme la rapidità e a volte va fuori giri. Cresce d’intensità nel finale.
GABBIA 6. Tiene d’occhio Castro, sbroglia soprattutto per via aerea.
PAVLOVIC 6,5. Si butta anche negli spazi, dietro si fa rispettare. Non rientra dagli spogliatoi: risentimento al flessore.
SAELEMAEKERS 6,5. Primo tempo quasi timido: applicazione, ma senza grandi guizzi. Cala l’asso nella ripresa: assist a Modric.
FOFANA 5,5. Intuizioni, ma soprattutto imprecisioni. Non la solita diga che distribuisce palloni.
MODRIC 8. Dialoga e affonda, calcia i piazzati e arringa. Magistrale anche nel recupero palla. Perfetto sul gol.
RABIOT 6,5. Buona la prima: fa valere il fisco e piazza un paio di sgroppate.
ESTUPIÑAN 6,5. Si appiccica subito a Orsolini. Spende presto un giallo tattico su Castro. Spinge senza grazia ma con profitto. E bacia il palo.
LOFTUS-CHEEK 6. Negli spazi, in accelerazione, lascia il segno. Senza, soffre.
GIMENEZ 4,5. Sua la prima fiammata. Poi è spesso slegato dalla squadra, a tratti impacciato. Sovrastato da Lucumì. Due pali: il secondo grida vendetta.
ALL. ALLEGRI 6,5. Un gol, quattro pali, seconda partita senza subire reti. Sul rigore non assegnato a Nkunku si fa espellere.
De Winter 6. Nella parte. Terracciano 6. Routine. Ricci 7. Subito caldo: destro sul palo. Pulisic 6,5. Subito i suoi strappi. Nkunku 6. Scossa immediata.
Voto squadra 6,5.
Luca Mignani
