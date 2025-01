GIRONE B. Esame Milan Futuro. Ad Ascoli la svolta?

Trasferta importante oggi alle 12.30 per Milan Futuro impegnato ad Ascoli. I rossoneri sono chiamati a reagire dopo la batosta subita con la Torres e soprattutto non possono permettersi altri passi falsi nella lotta salvezza. Bonera (nella foto), costretto a fare a meno dei soliti aggregati alla prima squadra, dovrebbe convocare per la prima volta i neo acquisti Ianesi e Camporese. A guidare l’attacco sarà ancora l’altro nuovo innesto Magrassi, in gol nell’ultima giornata.

MILAN FUTURO (4-3-3): Nava; Magni, Coubis, Minotti, Bozzolan; Sandri, Stalmach, Vos; Fall, Magrassi, Sia. All. Bonera.

Alessandro Stella