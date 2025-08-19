Hojlund e Vlahovic, doppio intrigo. Milan-Napoli: sfida per l’attacco

Tutto, o quasi, ruota attorno al capitolo centravanti. Tra liste, saliscendi, dentro-fuori, inghippi. In casa Milan, ma non solo. Per Romelu Lukaku "lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra", recita la nota del Napoli. Almeno tre mesi di stop. Così le strade tra rossoneri e azzurri, come ai tempi (recenti) di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, tornano a incrociarsi sulla questione prima punta. E in direzione Manchester: perché i partenopei, tra un pensiero su Andrea Pinamonti (Sassuolo) e uno su Artem Dovbyk (Roma), hanno preso contatti con lo United. Porte chiuse per Joshua Zirkzee, porte aperte per Rasmus Hojlund. Sul danese anche il Milan (che però non può mettere sul piatto la Champions). Il Diavolo sta lavorando su un prestito oneroso da circa 5 milioni con diritto di riscatto attorno a quota 40. Il 22enne ex Atalanta, non convocato nel ko contro l’Arsenal e fuori dai piani di Ruben Amorin, aveva aperto al trasferimento, preferibilmente a titolo definitivo. Ora, l’inserimento del Napoli, a quasi due mesi dalla dichiarazione d’intenti firmata Igli Tare: "Cerchiamo un centravanti che manca dall’addio di Giroud". Il ds, prima di Milan-Bari, ha battuto sullo stesso tasto: "Un attaccante deve arrivare". Esplicitate le due principali "opzioni": Hojlund, appunto, e Dusan Vlahovic. Ma in più: "Il mercato è imprevedibile…". Traduzione libera: occhio anche a Nicolas Jackson, Breel Embolo (come il bianconero, seguiti anche da Manna), Tolu Arokodare. Nel frattempo, Allegri ha accentrato Rafael Leao. Il dolce: gol in meno di un quarto d’ora in Coppa Italia. L’amaro: indurimento del polpaccio, esami oggi o domani. E dita incrociate. In entrata l’opzione più golosa, per questioni di filosofia ed economia, porta dritta a Hojlund che percepisce circa un terzo dei 12 milioni di Vlahovic. Qui, il muro contro muro con la Juventus continua e il serbo resta nei pensieri rossoneri: servirebbe però versare una 20ina di milioni ai bianconeri (per un giocatore in scadenza nel 2026), servirebbe soprattutto una drastica riduzione (o spalmatura) dello stipendio del 25enne che, intanto, manda segnali attraverso i recenti gol con Atalanta, Next Gen e Reggiana. Così, Jackson resta sullo sfondo, ma il Chelsea, fino a un mese fa, lo valutava a tre cifre e, in caso, bisognerà aspettare i saldi degli ultimissimi giorni di mercato (o l’apertura al prestito). Mentre Embolo resta in rottura con il Monaco e Arokodare del Genk un nome già accostato in passato. Intanto, in uscita, Noah Okafor è a un passo dal Leeds: operazione da 20 milioni, sarebbe un ulteriore plusvalenza (era arrivato a 14 dal Salisbugo). Ufficiale la cessione a titolo definitivo di Marko Lazetic all’Aberdeen, restano in uscita Yacine Adli (Sassuolo) e Ismael Bennacer (Marsiglia).